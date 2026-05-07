Toluca Son Heung-min saluda al ‘Pollo’ Briseño, pero no intercambió su playera LAFC cayó por goleada ante Toluca en la semifinal de vuelta de la Concacaf Champions Cup.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Lo triste: Pollo Briseño pide la playera de Son y ocurre lo impensado

Toluca se instaló en la final de la Concacaf Champions Cup tras derrotar al LAFC en la semifinal de vuelta, el marcador global fue de 5-2 y con eso clasificaron.

Tras el pitazo final, es normal que los jugadores se saluden, se feliciten y venga el intercambio de camisetas, pero esta vez no sucedió así.

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En un video se logró observar que Antonio ‘Pollo’ Briseño se acerca a Son Heung-min, pero este solo se limita a chocar las manos y no pasa nada más, después se acerca otro jugador de Toluca y saluda al jugador del LAFC y este continúa su camino.

Tras el triunfo, hubo cruce de declaraciones entre los técnicos, el del LAFC, Marc Dos Santos señaló que no fue de su agrado la forma de festejar del rival.

“Celebrar el pase a la Final fueron un poco payasos en el banquillo. Tienes que tener clase, porque el mundo, va muy rápido y él tiene más edad que yo, pero creo que tener clase cuando ganas es una calidad de hombre fuerte. Hoy lo que hizo después del juego es una payasada”.

Por su parte, Antonio ‘Turco’ Mohamed le contestó y afirmó que fue una "devolución de gentileza" por lo que sucedió cuando Toluca perdió el partido de ida en Los Ángeles.