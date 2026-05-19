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    Toluca tendrá pantalla gigante en el Estadio Nemesio Diez

    El conjunto de los Diablos Rojos le cambia la cara a su casa rumbo a la Final ante los Tigres.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video Toluca presentará una pantalla gigante en el Estadio Nemesio Diez para Final de Concacaf

    El Toluca tendrá una innovación fuerte en el Estadio Nemesio Diez, justo antes de que dispute la Final de la Concacaf Champions Cup ante Tigres.

    La escuadra de los Diablos Rojos tendrá una pantalla gigante en su casa, justo en la zona norte del recinto, donde actualmente está el tan característico mural.

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    Por medio de un video especial difundido en redes sociales se puede apreciar que el referido mural exhibe ahora una zona blanca que es donde se proyectarán imágenes para los aficionados en el recinto.

    La pantalla llama la atención por su tamaño, que se extiende casi a todo lo largo de la cancha, ubicada ahora justo arriba de los asientos en la parte norte.

    Se espera que Toluca estrene esta pantalla en la Final de la Concacaf Champions Cup ante Tigres el próximo 30 de mayo. El partido siguiente que se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Diez será el 4 de junio para recibir el último partido de la Selección Mexicana antes de la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 26 en un amistoso ante Serbia.

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