Toluca Pauliho dedica a Alexis Vega y Jesús Gallardo el pase a la Final de la Champions Cup El delantero del Toluca hizo doblete ante LAFC para conseguir el pase a la Final y mandó mensaje a los seleccionados nacionales por México que concentran rumbo al Mundial.

Video Paulinho dedica unas palabras a Jesús Gallardo y Alexis Vega

Paulinho marcó doblete en el triunfo del Toluca frente a LAFC para conseguir el pase a la Final de la Concacaf Champions Cup 2026; al final del partido habló con Francisco Arredondo para TUDN y lanzó mensaje a Alexis Vega y Jesús Gallardo.

Los dos jugadores escarlatas detonaron la polémica cuando aparecieron un día antes entrenando con el club para preparar el partido de la Semifinal de vuelta en busca del boleto a la Final, algo que generó molestia en otros clubes, sobre todo de Chivas, tras romperse el pacto de no contar con seleccionados nacionales a partir del fide semana pasado.

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“No me toca a mí hablar dedicado a ellos dos esta victoria”, indicó de manera discreta Paulinho a TUDN luego de conseguir dos goles y el pase a la Final del torneo internacional, la primera desde 2014.

PAULINHO VA POR EL TÍTULO MÁS QUE POR EL CAMPEONATO DE GOLEO INDIVIDUAL

El delantero portugués intentará sumar más goles en la Concacaf Champions Cup con la Final para con ello alzarse con el título de goleo individual, un reconocimiento que si bien no rechaza, no es su prioridad, pues desea alzar el trofeo y acudir al próximo Mundial de Clubes.

“Partido difícil, sabíamos que iba a ser así, un equipo con jugadores muy buenos adelante, es un equipo muy físico, jugadores altos atrás, pero sabemos que la altura también es difícil. Jugar con estos aficionados para nosotros es más fácil, para ellos mucho más difícil y al final salimos con una gran victoria.