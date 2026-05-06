Tigres Así se jugará la Final de la Concacaf Champions Cup 2026 Se acabaron las Semifinales y estos son los dos equipos que contenderán por el título de la zona a nivel de clubes.

Video Así quedó la Final de Concacaf Champions Cup

Toluca y Tigres se enfrentarán en la Final de la Concacaf Champions Cup 2026 luego de superar las Semifinales frente a equipos de la MLS y donde los Diablos Rojos fungirán como locales en partido único con el Estadio Nemesio Diez como sede.

Tigres eliminó a Nashville SC con un par de triunfos en la ida y en la vuelta por idéntico marcador de 1-0 en lo que es el regreso del conjunto felino al duelo por el título en la Concacaf por primera vez desde que lo hiciera en 2020 ante LAFC.

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El miércoles, Toluca goleó 4-0 a LAFC para un global de 5-2 y reponerse de la derrota en la Semifinal de ida en California. Los Diablos vuelven a una Final de la Concacaf Champions Cup, antes Liga de Campeones, desde la temporada 2013-2014.

La última vez que Toluca ganó una Final de la Concacaf fue en 2003 cuando se impuso a Morelia en Final a vista recíproca y de la mano de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti. Ahora lo hace en medio de la polémica sobre una posible concentración de Alexis Vega y Jesús Gallardo que no se dio.