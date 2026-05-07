Toluca Toluca le dedicó el triunfo a los jugadores seleccionados que irán al Mundial 2026 Además, el técnico de los Diablos Rojos le respondió al timonel del LAFC sobre el efusivo festejo.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Triunfo del Toluca en Concacaf va con dedicatoria especial

Toluca se instaló en la final de la Concacaf Champions Cup tras derrotar al LAFC en la semifinal de vuelta, el marcador global fue de 5-2 y con eso clasificaron.

En la rueda de prensa tras el partido, Antonio Mohamed, técnico de Toluca afirmó que se cumple uno de los objetivos y ahora quieren ganar el título.

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“La sensación que tenemos es de felicidad, es el objetivo que tenemos propuesto de llegar a la final y ahora queda pensar en el domingo, siempre con el objetivo de ganar esta final, ahora que llegamos la queremos ganar”.

Sobre la situación de los seleccionados Alexis Vega y Jesús Gallardo, el técnico explicó que nunca quisieron sacar ventaja y les dedicó el triunfo a sus jugadores que ya están concentrados con el Tri.

“El grupo estaba preparado, creo que ya se habló mucho entre ayer y hoy, lo mejor es dejarlo ya como fue, que estén en la selección, que se concentren en lo suyo que es lo más importante, dedicamos el triunfo a Alexis y a Jesús que estuvieron con nosotros ayer y que hoy no pudieron estar.”

“Después hubo un malentendido, nosotros nunca quisimos sacar ventaja, pero como era un partido internacional queríamos que un equipo mexicano podía tener esa ayuda de parte de todos sabiendo que hoy se concentraban a la noche, pero lo tomaron como que era una ventaja, decidimos aceptar lo que dijeron y que vayan con la selección”.

Antonio Mohamed le responde al técnico de LAFC que lo llamó ‘payaso’

En la misma conferencia de prensa, se le cuestionó a Mohamed sobre su festejo y se le explicó lo que había dicho su colega del LAFC minutos antes, y el estratega de los Diablos Rojos sustentó su efusivo festejo.

“En el cuarto, lo que pasa que nosotros cuando perdimos allá, ellos bailaron, dieron la vuelta olímpica, tuvieron un festejo bastante intenso, nosotros sentimos como que fue demás, por eso grité gol demás, lo grité mucho, me pareció como una devolución de gentilezas, nada más, después me retiré y no cruce palabra con nadie, solo grité el gol, ellos festejaron, bailaron delante nuestro, tenemos las imágenes, pero está bien cada uno festeja como quiere, fue un desahogo por lo que había pasado allá en Los Ángeles".