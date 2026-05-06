Tigres Guido Pizarro se siente orgulloso de que Tigres avance a la final de Concacaf Champions Cup El técnico de los felinos habló sobre el estado de Fernando Gorriarán y de André-Pierre Gignac.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video ¿Qué pasa con Gorriarán y Gignac? Pizarro responde

Tigres avanzó a la gran final de la Concacaf Champions Cup tras eliminar al Nashville de la MLS en la semifinal de la Concacaf Champions Cup.

Guido Pizarro, técnico de Tigres se dijo orgulloso del equipo y de lo que se ha logrado en este torneo para poder disputar una final más.

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“ Muy orgulloso del equipo, de la institución, de nuestra gente, creo que es una noche que pasamos a otra final, reconocer el esfuerzo de los jugadores que vienen haciendo, era un partido complicado que sacamos adelante y contento y orgulloso”.

Sobre el capitán Fernando Gorriarán, quien salió lesionado del campo de juego en los primeros minutos del partido señaló que todavía no hay una evaluación concreta.

“ De Gorri todavía no está la evaluación, no está el reporte, sintió algo, pero todavía no se sabe concretamente qué es y como lo hicimos siempre, así que ahora es descansar, hacer el análisis de los jugadores que se puedan llegar a recuperar, ahora tenemos un día más para poder recuperar para el próximo partido y veremos qué es lo mejor disponible para ir a Guadalajara a disputar el partido de vuelta”.

Por último, Pizarro habló sobre su delantero, André-Pierre Gignac y lo que aporta en el equipo a pesar de no jugar en ocasiones. Recordando que este puede ser su último torneo con los Tigres.

“ Él está aportando para el equipo, es una leyenda como lo digo siempre, es un orgullo tenerlo con nosotros como lo digo siempre, el plantel lo quiere en el día a día, todos aportan para que el objetivo grupal nos brindemos para la gente y él ha sido lo mismo también”.