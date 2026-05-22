Liga MX Guido Pizarro sobre el retiro de Gignac: "Es un tema personal y él lo comunicará" El estratega de los Tigres elogió al delantero francés quien apunta a retirarse tras la Final de Concacaf.

Video Guido Pizarro sobre el retiro de Gignac: “Él que se encargará de comunicarlo”

La Final de la Concacaf Champions Cup podría ser para Andre Pierre Gignac su retiro del cuadro de los Tigres y ante esta situación Guido Pizarro señaló que será el propio delantero será el encargado de comunicar su situación.

En conferencia de prensa el estratega de los felinos reconoció la grandeza de Gignac y que por ahora él esta enfocado en derrotar al Toluca.

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Lo de André; es muy grande la comunicación, después ya seguramente es un tema personal de él que se encargará de poder comunicar su salida, pero de mi parte la grandeza, reconocer la grandeza, tanto todo lo que hizo a nivel individual, pero también a nivel de lo que aporta en el día a día y el aprecio que tenemos todos por él"

“ Mi comunicación con él y él hacia el grupo y hacia todas las instituciones es muy grande, por lo que significa, por lo que es. Y sinceramente, tanto él como todos están todos enfocados y más él de aportar día a día para que nosotros podamos regalarle el título el día 30 a la gente", señaló Guido Pizarro.

Al momento Gignac se encuentra trabajando con sus compañeros de cara al compromiso frente a Toluca por la Concacaf del próximo 30 de mayo en donde el francés busca su segundo título de la región.

LAINEZ Y ANGULO CON ESPERANZAS DE LLEGAR AL MUNDIAL

Guido Pizarro volvió hablar sobre la no convocatoria de Diego Lainez y Jesús Ángulo a la Selección Mexicana donde señaló que ambos futbolistas siguen con una esperanza de poderse subir al estar en la prelista.