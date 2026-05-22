    Liga MX

    Guido Pizarro sobre el retiro de Gignac: "Es un tema personal y él lo comunicará"

    El estratega de los Tigres elogió al delantero francés quien apunta a retirarse tras la Final de Concacaf.

    Por:Raúl Martínez
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    Video Guido Pizarro sobre el retiro de Gignac: “Él que se encargará de comunicarlo”

    La Final de la Concacaf Champions Cup podría ser para Andre Pierre Gignac su retiro del cuadro de los Tigres y ante esta situación Guido Pizarro señaló que será el propio delantero será el encargado de comunicar su situación.

    En conferencia de prensa el estratega de los felinos reconoció la grandeza de Gignac y que por ahora él esta enfocado en derrotar al Toluca.

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    Lo de André; es muy grande la comunicación, después ya seguramente es un tema personal de él que se encargará de poder comunicar su salida, pero de mi parte la grandeza, reconocer la grandeza, tanto todo lo que hizo a nivel individual, pero también a nivel de lo que aporta en el día a día y el aprecio que tenemos todos por él"

    Mi comunicación con él y él hacia el grupo y hacia todas las instituciones es muy grande, por lo que significa, por lo que es. Y sinceramente, tanto él como todos están todos enfocados y más él de aportar día a día para que nosotros podamos regalarle el título el día 30 a la gente", señaló Guido Pizarro.

    Al momento Gignac se encuentra trabajando con sus compañeros de cara al compromiso frente a Toluca por la Concacaf del próximo 30 de mayo en donde el francés busca su segundo título de la región.

    LAINEZ Y ANGULO CON ESPERANZAS DE LLEGAR AL MUNDIAL

    Guido Pizarro volvió hablar sobre la no convocatoria de Diego Lainez y Jesús Ángulo a la Selección Mexicana donde señaló que ambos futbolistas siguen con una esperanza de poderse subir al estar en la prelista.

    “Los dos tenían mucha ilusión de poder estar, aunque están en la prelista y con opciones de ir. Son muy conscientes de lo que tienen que hacer en el día a día, el entrenador de la Selección los conoce muy bien y se definirá cuando salga la lista. Están muy enfocados en hacer las cosas bien acá para poder ser llamados, creo que los dos han hecho méritos en todo el proceso para poder estar”, señaló Guido Pizarro.

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