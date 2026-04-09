América La razón por la que Brian Rodríguez no jugó con América ante Nashville El extremo uruguayo se quedó en la banca en la ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup.

Video ¿Por qué Brian Rodríguez no jugó con América ante Naschville en Concacaf?

Mucho se ha especulado sobre la razón por la que Brian Rodríguez se quedó en la banca y no jugó con América en el empate sin goles contra Nashville en la ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup.

Una de las teorías que circula en redes sociales es una supuesta mala relación entre André Jardine y el delantero uruguayo, lo cual es falso, aseguró Gibrán Araige para TUDN.

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“No tiene ningún problema con André Jardine, es totalmente falso, la relación entre Jardine y Brian es como cualquier futbolista y técnico”, señaló el reportero.

La verdadera razón por la que Jardine no ingresó al terreno de juego a Brian Rodríguez es por una decisión meramente táctica en busca de mantener una postura defensiva ante uno de los mejores equipos y mejores ofensivas de la MLS en lo que va del 2026.

“La intención de Jardine fue priorizar el orden defensivo y en ese sentido Brian Rodríguez es el que menos sacrificio tiene de los atacantes.

“Por eso, André Jardine prefirió poner a jugadores con más características defensivas, entendiendo que Nashville es uno de los mejores equipos de la MLS, que además como local es un equipo muy fuerte y que de alguna manera tenía que conseguir un resultado que le diera manejo de partido de cara a la vuelta que se jugará la próxima semana en el Estadio Banorte”, señaló Gibrán Araige.

Nashville lidera la Conferencia Este de la MLS con 13 puntos tras cuatro victorias, un empate y una derrota. Además, registra la quinta mejor ofensiva del torneo con 13 goles de favor y la cuarta mejor defensiva con solo tres goles recibidos.

Gibrán Araige reporta que Brian Rodríguez volverá a la titularidad este fin de semana cuando América reciba a Cruz Azul en el regreso del equipo al renovado Estadio Banorte.