Liga MX 'Turco' Mohamed revela el torneo por cual torneo peleará Toluca Los Diablos Rojos se enfrentarán a San Diego FC en la Concacaf Champions Cup.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video ¡Mohamed revela la prioridad del Toluca! ¿Liga MX o Concacaf Champions Cup?

Antonio Mohamed fue directo el señalar por cual torneo peleará el Toluca en este semestre previo al enfrentamiento ante el San Diego FC por la Concacaf Champions Cup.

“La prioridad es ganar el próximo partido y obviamente si tenemos que elegir entre uno de los dos (torneos), elegiríamos esta competición; creemos que al haber ganado dos torneos de liga, si hay un momento que se empatan los cuartos, semifinal y tenemos que decidir, nos iríamos por este lado.

PUBLICIDAD

“Todavía falta un mes de competencia para llegar a estas instancias, estamos muy centrados en esta serie que va a ser bastante compleja”, indicó Mohameded.

A pesar de que señaló que buscarán el torneo de la región, el ‘Turco’ indicó que no piensa en el Mundial de Clubes del 2029.

“Con respecto al Mundial de Clubes, ojalá esté con vida para 2029, y después tengo una manera de vivir que me gusta el presente; para mí es partido a partido, minuto a minuto, no quiero pensar lejos porque me desgastó y no disfruto hoy, después veremos qué nos alcanza”, agregó el ‘Turco’.