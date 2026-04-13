Cruz Azul Larcamón: Cruz Azul tiene argumentos suficientes para remontar a LAFC El DT de La Máquina negó que LAFC tenga ganada la serie y cree en la remontada en el Estadio Cuauhtémoc.

Video Nicolás Larcamón niega que LAFC tenga ganada la serie ante Cruz Azul

Nicolás Larcamón negó que LAFC tenga ganada la serie ante Cruz Azul pese haber ganado la ida por 3-0 y confía en que su equipo logre remontar en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla para quedarse con el boleto a las Semifinales de la Concacaf Champions Cup.

“Los argumentos son futbolísticos, confío muchísimo en la jerarquía nuestra como equipo, en la fuerza colectiva que tenemos en este tipo de situaciones, estamos determinados y lejos de creer de que es una llave cerrada, nos estamos preparando desde que terminó el partido ante América para lograr la remontada, para clasificar a Semifinales”, señaló Larcamón.

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Optimismo en Cruz Azul por remontar a LAFC en Cuartos de Final

Nicolás Larcamón aseguró que La Máquina tiene argumentos suficientes para creer que una remontada de tres goles es posible, aunque está consciente que deberán hacer un partido “casi perfecto”.

“Para mí es fundamental el contexto, me hace muchísimo sentido en lo que somos cuando jugamos de local en la cancha que sea, lo importante que va a ser el apoyo de nuestra gente, el saber que es una cancha muy pesada para equipos que no están acostumbrados a la altura, también será un factor, y será pesada por lo que vamos a hacer nosotros a lo largo del desarrollo de partido.

“Tendremos que hacer un partido excelente, casi perfecto, pero confío en que los recursos que tiene que haber son los recursos que tenemos. Por algo estamos entre los dos primeros equipos como el mejor equipo de la temporada, hoy estamos como el segundo mejor equipo de la fase regular. Son muchos argumentos reales que me dotan de optimismo y esperanza de remontar la serie”, indicó Larcamón.

Cruz Azul debe ganar por una diferencia de cuatro goles para avanzar a Semifinales. La última vez que La Máquina remontó un 3-0 en contra fue bajo las órdenes de Martín Anselmi en los Cuartos de Final del Apertura 2024 ante Xolos.