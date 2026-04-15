Liga MX Mukhtar, estrella de la MLS y verdugo del América, no descarta jugar algún día en México El mediocampista del Nashville fue pieza clave en la victoria sobre las Águilas en el Estadio Banorte.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Mukhtar no descarta jugar un día en la Liga MX

Nashville eliminó al América en la fase de cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, duelo que se disputó en el Estadio Banorte.

Al terminó del partido, el mediocampista y autor del gol del triunfo de la escuadra de la MLS, Hany Mukhtar dejó abierta la puerta para jugar en la Liga MX.

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“No sé, me gustan los fanáticos, me gusta el ambiente, esto es bueno, sí”, mencionó en la zona mixta donde los jugadores atienden a los medios de comunicación.

“ Amo a los fanáticos mexicanos, nací en Alemania, amamos el futbol y vivimos futbol, aquí en este país la gente vive el deporte, así que esto es increíble de ver, lo disfruté cada minuto para jugar en este hermoso estadio”.

Sobre la victoria que consumaron frente a las Águilas, el mediocampista alemán dijo que es un logro para ellos, ya que es la primera del club en la historia en este estadio.

“¡increíble! Acabo de leer en el vestuario que es la primera victoria de la MLS en la historia, así que es increíble, es un gran logro para el equipo y para nosotros como jugadores, estamos muy felices”.