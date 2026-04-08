América América aterriza por precaución en Miami tras problemas en su avión Las Águilas buscan alternativas para regresar a México tras jugar en Nashville la Concacaf Champions Cup.

Video América aterriza en Miami por problemas en su avión

América no ha podido aterrizar a la Ciudad de México por problemas en su avión tras jugar en Nashville el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup.

De acuerdo con información de Zartizi Sosa para TUDN, y que después fue confirmada por el propio América a través de un comunicado, el avión privado que transportaba a las Águilas presentó fallas eléctricas y tuvo que aterrizar en la ciudad de Miami.

PUBLICIDAD

El conjunto azulcrema está a la espera de poder trasladarse en vuelos comerciales en las próximas horas para poder aterrizar este mismo miércoles a la Ciudad de México.

“Los jugadores, cuerpo técnico y staff se encuentran descansando en un hotel de manera temporal, mientras abordan un nuevo vuelo este día con destino al área metropolitana de la Ciudad de México.

"Lo anterior, no afecta la planeación del equipo de cara a su próximo encuentro, toda vez que este miércoles estaba previsto como día de descanso”, se lee en el comunicado de las Águilas.

Club América informa sobre el retorno del plantel a México después de los Cuartos de Final en Champions Cup.



📰 https://t.co/fAL0seyA5J pic.twitter.com/fLKWKTVgnj — Club América (@ClubAmerica) April 8, 2026

América empató sin goles ante Nashville en el Geodis Park; el duelo de vuelta se jugará el próximo martes 14 de abril en el renovado Estadio Banorte.

En el Coloso de Santa Úrsula también se jugará el Clásico Joven ante Cruz Azul este sábado 11 de abril. Las Águilas de André Jardine llegan al compromiso en el sexto lugar de la tabla con 18 puntos tras cinco victorias, tres empates y cinco derrotas en el Clausura 2026.