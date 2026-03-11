    Tigres

    Rodrigo Aguirre lamenta lesión de Malagón en América: "El Mundial era su sueño"

    El delantero de Tigres se dijo triste por la lesión que sufrió el portero a tres meses de la Copa del Mundo.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Rodrigo Aguirre manda mensaje a Malagón tras su grave lesión en América

    Rodrigo Aguirre aprovechó la conferencia de prensa de Tigres para mandar un mensaje a Luis Malagón que sufrió una rotura en el tendón de Aquiles en el partido ente América y Philadelphia Union de la Concacaf Champions Cup.

    El delantero uruguayo de Tigres expresó su tristeza al conocer la lesión del portero azulcrema que lo alejará del Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Concacaf Champions Cup

    "Nos dejaron con vida": Nico Sánchez deja fuerte mensaje a Cruz Azul
    1 mins

    "Nos dejaron con vida": Nico Sánchez deja fuerte mensaje a Cruz Azul

    Concacaf Champions Cup
    Larcamón anticipa que no empleará suplentes en la vuelta entre Cruz Azul y Monterrey
    1 mins

    Larcamón anticipa que no empleará suplentes en la vuelta entre Cruz Azul y Monterrey

    Concacaf Champions Cup
    'Turco' Mohamed revela el torneo por cual peleará Toluca
    1 mins

    'Turco' Mohamed revela el torneo por cual peleará Toluca

    Concacaf Champions Cup
    Resumen | Los Ángeles FC saca el empate en la ida vs. Alajuelense
    6:40

    Resumen | Los Ángeles FC saca el empate en la ida vs. Alajuelense

    Concacaf Champions Cup
    Stefan Medina es 'portero' de Monterrey y Cruz Azul lo aprovecha
    1 mins

    Stefan Medina es 'portero' de Monterrey y Cruz Azul lo aprovecha

    Concacaf Champions Cup
    Resumen | Monterrey vs. Cruz Azul: La Máquina remonta y se lleva la victoria
    12:13

    Resumen | Monterrey vs. Cruz Azul: La Máquina remonta y se lleva la victoria

    Concacaf Champions Cup
    ¡Locura en Monterrey! Golazo de Nico Ibánez para firmar la voltereta
    1:19

    ¡Locura en Monterrey! Golazo de Nico Ibánez para firmar la voltereta

    Concacaf Champions Cup
    ¡Penal, roja y gol de Cruz Azul! Piovi intercambia el penal por gol para el empate
    2:43

    ¡Penal, roja y gol de Cruz Azul! Piovi intercambia el penal por gol para el empate

    Concacaf Champions Cup
    Los Angeles FC vs. Alajuelense | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Concacaf Champions Cup 2026
    1 mins

    Los Angeles FC vs. Alajuelense | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Concacaf Champions Cup 2026

    Concacaf Champions Cup
    ¡Se encienden las alarmas! Roberto de la Rosa sale lesionado
    1:43

    ¡Se encienden las alarmas! Roberto de la Rosa sale lesionado

    Concacaf Champions Cup

    “Sinceramente es algo que me puso muy triste la lesión de Malagón, siento que para él era un sueño jugar el Mundial y la verdad que lo lamento mucho porque es un gran compañero, compartí con él muchas cosas tanto en Necaxa como en América. Es algo muy triste”, mencionó el Búfalo en la rueda de prensa previa al FC Cincinnati vs. Tigres.

    Rodrigo Aguirre y Malagón fueron compañeros en Necaxa durante un año y medio, mismo lapso en que compartieron vestidor en América antes de que el Búfalo fuera vendido a Tigres.

    Luis Malagón se someterá exámenes médicos para corroborar si su lesión se trata de una rotura parcial o completa en el tendón de Aquiles; si es completa, su tiempo de baja sería de seis meses.

    Malagón rompió el silencio a través de sus redes sociales y se dijo “triste y con el alma hecha pedazos” al saber que su sueño de ir a la Copa del Mundo “se esfuma”.

    Video Malagón rompe el silencio tras sufrir grave lesión con América
    Relacionados:
    TigresLuis MalagónRodrigo AguirreLiga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Un hombre por semana
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX