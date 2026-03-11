Tigres Rodrigo Aguirre lamenta lesión de Malagón en América: "El Mundial era su sueño" El delantero de Tigres se dijo triste por la lesión que sufrió el portero a tres meses de la Copa del Mundo.

Video Rodrigo Aguirre manda mensaje a Malagón tras su grave lesión en América

Rodrigo Aguirre aprovechó la conferencia de prensa de Tigres para mandar un mensaje a Luis Malagón que sufrió una rotura en el tendón de Aquiles en el partido ente América y Philadelphia Union de la Concacaf Champions Cup.

El delantero uruguayo de Tigres expresó su tristeza al conocer la lesión del portero azulcrema que lo alejará del Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

“Sinceramente es algo que me puso muy triste la lesión de Malagón, siento que para él era un sueño jugar el Mundial y la verdad que lo lamento mucho porque es un gran compañero, compartí con él muchas cosas tanto en Necaxa como en América. Es algo muy triste”, mencionó el Búfalo en la rueda de prensa previa al FC Cincinnati vs. Tigres.

Rodrigo Aguirre y Malagón fueron compañeros en Necaxa durante un año y medio, mismo lapso en que compartieron vestidor en América antes de que el Búfalo fuera vendido a Tigres.

Luis Malagón se someterá exámenes médicos para corroborar si su lesión se trata de una rotura parcial o completa en el tendón de Aquiles; si es completa, su tiempo de baja sería de seis meses.

Malagón rompió el silencio a través de sus redes sociales y se dijo “triste y con el alma hecha pedazos” al saber que su sueño de ir a la Copa del Mundo “se esfuma”.