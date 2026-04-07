Tigres Guido Pizarro advierte a Seattle y Chivas: Tigres jugará con sus mejores hombres El técnico de Tigres no se guardará nada en sus alineaciones, pues anhela ganar ambos torneos.

Video Tigres jugará con sus mejores futbolistas ante Seattle Sounders y Chivas

Guido Pizarro, técnico de Tigres, aseguró que no se guardará nada para enfrentar a Seattle Sounders, en la ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup, y a Chivas, en la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Al ser cuestionado sobre si hará rotaciones en los próximos partidos, Guido Pizarro respondió con contundencia, dejando claro que Tigres peleará hasta el final por ambos torneos.

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“Pondremos lo mejor el día de mañana y el fin de semana también, entendiendo quien se encuentre mejor, pero para el día de mañana ya prácticamente es la recta final, son partidos decisivos, tanto en Conca como Liga, y pondremos lo mejor que está disponible”, declaró en rueda de prensa de cara al duelo de este miércoles que se jugará en el Volcán.

Guido Pizarro lanza advertencia de cara a Liguilla

El entrenador argentino recordó que Tigres estando en Liguilla es otro equipo. El club felino necesita vencer a Chivas para mantenerse en zona de clasificación al ubicarse en el octavo lugar con 17 puntos a cuatro jornadas de concluir la Fase Regular.

“Hemos encontrado la regularidad, creo que hemos tenido partidos buenos, partidos no tanto, pero sabemos la importancia de cerrar bien, sabemos que este equipo entrando a la Liguilla es de otra manera, sabemos la importancia que tiene cada partido y lo afrontaremos como tal. Siempre el enfoque está en mejorar”, señaló Guido Pizarro.

Tigres recibirá a Seattle Sounders este miércoles 8 de abril en el Volcán, el sábado 11 de abril también jugará como local ante Chivas, y posteriormente viajará a Estados Unidos para enfrentar al club de la MLS el miércoles 15 de abril por el boleto a las Semifinales de la Concacaf Champions Cup.