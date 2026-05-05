    Liga MX

    Fernando Gorriarán abandona por lesión el Tigres vs. Nashville

    Los felinos pierden a uno de sus jugadores claves en el momento decisivo de la temporada.

    Por:Raúl Martínez
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    Video ¡Última hora! Fernando Gorriarán sale de cambio por esta lesión vs. Nashville

    Las alarmas en Tigres se encendieron luego de que Fernando Gorriarán abandonara por lesión el campo en los primeros minutos del partido frente al Nashville en las Semifinales de vuelta de la Concacaf Champions Cup.

    Fue a los 13 minutos cuando el mediocampista uruguayo se acercó al banquillo de los felinos para externar su molestia en el muslo izquierdo y de inmediato el cuerpo médico del equipo y el propio jugador decidieron que dejará el encuentro.

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    Ante esta situación Fernando Gorriarán mostró preocupación y frustración, y cubrió su rostro con la playera de juego dejando entrever que podría estar fuera por varios días.

    La baja del mediocampista se da en un momento que los Tigres pelean por la Concacaf Champions Cup y por el campeonato del Clausura 2026 donde tienen un pie en las semifinales de la Liga MX.

    El siguiente compromiso de los felinos será este 9 de mayo frente a las Chivas en el partido de vuelta de los Cuartos de Final.

    Video Fernando Gorriarán habla sobre su lesión en el Tigres vs. Nashville
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