    ¿Gignac podría seguir en Tigres? Se presenta nueva oportunidad para renovar

    El contrato del delantero francés finaliza el 30 de junio y su futuro ya estaría en las manos de la nueva directiva por lo que se abriría una oportunidad de renovación.

    Emmanuel Mondragón
    El delantero de Tigres André-Pierre Gignac todavía no tendría decidido su futuro y en medio de la incertidumbre y los cambios que se avecinan en el club, se presentaría una nueva oportunidad de negociar.

    Gignac termina contrato con Tigres el 30 de junio y aunque pudo haber jugado ya su último partido con Tigres, de momento aún no ha habido pláticas de una posible renovación; sin embargo, pronto se crearían las condiciones para que esto suceda.

    ¿CUÁL SERÍA EL FUTURO DE GIGNAC CON TIGRES?

    Cabe recordar que Mauricio Culebro dejará su puesto como directivo de Tigres el 31 de mayo, pues comenzará una nueva etapa como directivo en Atlanta United en Estados Unidos, por lo que entonces tendría que negociar con los nuevos dirigentes y en esas condiciones podría haber una nueva oportunidad de negociación.

    De acuerdo con información de Vladimir García, reportero de TUDN, este panorama será importante para saber como se definirá el futuro del francés, además aseguró que ambas partes están enteradas de la actualidad de cada uno y sin distanciamientos, pero tampoco pláticas de por medio.

    "No hay pláticas, no hay distanciamientos, no hay dovorcios, las dos partes están enteradas que el contrato termina el 30 de junio", aseguró el reportero Vladimir García.

    A Tigres todavía le falta para terminar su temporada, de momento sigue en disputa los cuartos de final dela Liga MX ante Chivas y también en la Concacaf Champions Cup ante Nashville.

