    Cruz Azul

    ¿Cuándo fue la última vez que Cruz Azul remontó un 3-0 en contra?

    Un recuerdo que da esperanza al conjunto de La Noria en busca de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video Ojo: Cruz Azul ya sabe lo que es remontar un 3-0

    Cruz Azul tuvo una derrota muy fuerte con marcador de 3-0 ante el LAFC en la Concacaf Champions Cup, dentro de la ida de los Cuartos de Final.

    El marcador es muy amplio para los dirigidos por Nicolás Larcamón, aunque el conjunto de La Noria ya sabe lo que es venir de atrás de un marcador como este.

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    De hecho, una parte del plantel de la escuadra cementera vivió lo que ahora recordaremos: la vez que Cruz Azul fue capaz de avanzar de instancia después de perder la ida por 3-0.

    CUANDO CRUZ AZUL PUDO REMONTAR UN 3-0


    El Torneo Apertura 2024 de la Liga MX vio la hazaña de un Cruz Azul que era dirigido entonces por Martín Anselmi.

    El conjunto de La Noria perdió la ida de los Cuartos de Final por 3-0 ante los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, en una ciudad, por cierto, muy cercana a Los Ángeles.

    Para la vuelta, el conjunto de La Noria, ya en Ciudad de los Deportes, devolvió el mismo 3-0 para que, de esta forma, pudiera avanzar a Semifinales con igualdad en el marcador global, pero con mejor posición en la tabla, en lo que es una hazaña de la cual se quiere agarrar Cruz Azul.

    Eso sí, la gran diferencia en aquella ocasión, es que Cruz Azul necesitaba solo ganar por tres goles de diferencia por cualquier marcador, algo que no es el caso ahorita para la escuadra cementera en la Concacaf Champions Cup.

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