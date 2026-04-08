Cruz Azul ¿Qué necesita Cruz Azul para avanzar a Semifinales de la Concacaf Champions Cup? La Máquina está con un pie fuera, aunque estos son los marcadores que busca el actual campeón de Concacaf Champions.

Video ¿Qué necesita Cruz Azul para avanzar en Concacaf? Te lo decimos

Cruz Azul tuvo una fuerte sacudida por 3-0 ante el LAFC en lo que fue la Concacaf Champions Cup en la ida de los Cuartos de Final, una instancia que será muy difícil de superar para Cruz Azul.

El todavía campeón vigente de la Champions Cup tiene ante sí una misión casi imposible, pero en realidad, la suma de lo que necesita para alcanzar las Semifinales es fácil decirlo, aunque desde luego, no de ejecutarlo.

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En primer lugar, hay que recordar que la Concacaf Champions Cup es prácticamente el único torneo que todavía conserva la regla de desempate por gol de visitante en caso de igualdad en el marcador global.

¿QUÉ NECESITA CRUZ AZUL PARA AVANZAR A SEMIFINALES DE LA CONCACAF CHAMPIONS CUP?



Para la próxima semana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, Cruz Azul buscará una hazaña que prácticamente nunca ha conseguido en su historia.

De entrada: el marcador 3-0 a favor del Cruz Azul es el único que puede mandar el partido a la prórroga, donde ya no cuentan los goles anotados como visitante.

Desde luego, cualquier empate o triunfo del LAFC da el pase a los angelinos a las Semifinales.