América América vs. Olimpia EN VIVO: Sigue el partido de la Concacaf Champions Cup Las Águilas de André Jardine buscan cerrar el boleto a Octavos de Final en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Video ¡No puede ser! ¡Le anulan gol a Brian Rodríguez por fuera de lugar milimétrico!



América y Olimpia se enfrentan en el Estadio Ciudad de los Deportes en la vuelta de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026.

En el duelo de ida, las Águilas de André Jardine vencieron 1-2 al Olimpia de Eduardo Espinel con goles de Víctor Dávila (45+2’) y Ramón Juárez (88’).

El fin de semana, América derrotó 1-0 a Monterrey en la Liga MX con un golazo de Alejandro Zendejas, quien será baja para el partido ante Olimpia por lesión.

Este partido será el último que tenga América antes de disputar el Clásico Nacional ante Chivas este sábado 14 de febrero en el Estadio Akron.

Alineaciones del América vs. Olimpia de Concachampions

América

Luis Malagón

Kevin Álvarez

Israel Reyes

Sebastián Cáceres

Cristian Borja

Rodrigo Dourado

Jonathan dos Santos

Alexis Gutiérrez

Erick Sánchez

Brian Rodríguez

Víctor Dávila

Olimpia

Edrick Menjívar

Yustin Arboleda

Emanuel Hernández

Facundo Queiroz

Carlos Sánchez

Kevin Güiti

Agustín Mulet

Edwon Rodríguez

José Pinto

Jorge Benguché

Jorge Álvarez

1' Inicia el América vs. Olimpia

El árbitro canadiense Drew Fischer pita el comienzo del partido de la vuelta de Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 por el boleto a los Octavos de Final.

2' ¡Gol del América! ¡Pero es anulado!

Brian Rodríguez aprovecha un rebote para encarar la portería y sacar un disparo al ángulo que venció a Menjívar, pero el abanderado de inmediato señala el fuera de lugar.

19' América cerca del gol

Gran jugada entre Brian Rodríguez y Jonathan dos Santos que culmina Erick Sánchez con disparo en los linderos del área que termina tapando la defensa del Olimpia.

27' Se salva Olimpia

Brian Rodríguez mete diagonal y antes de que llegue el remate de Alexis Gutiérrez se cruza la pierna de un defensa del club catracho para evitar el disparo.

31' ¡Llega refuerzo de América al estadio!

El lateral uruguayo Thiago Espinosa ya está en el Estadio Ciudad de los Deportes después de que hace una hora y media aterrizara a la Ciudad de México.

45' Termina el primer tiempo del América vs. Olimpia