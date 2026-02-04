    Pumas UNAM

    Efraín Juárez cree que Pumas hizo un partido casi perfecto ante San Diego

    El técnico lamentó los últimos 30 minutos que tuvo su equipo en su debut en la Concacaf Champions Cup 2026.

    Por:Kevin R. Yu
    Video Para Efraín Juárez, Pumas hizo casi un partido perfecto vs. San Diego


    Para Efraín Juárez, Pumas hizo casi un partido perfecto ante San Diego FC pese a la goleada que sufrió por 4-1 en la ida de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026.

    El técnico aseguró que su equipo hizo “60 minutos muy buenos”, pero que en los últimos 30 minutos hubo “mucha confusión y errores puntuales que nos cuesta el partido”.

    Fueron 60 minutos justo como los habíamos planeado, estaba saliendo a la perfección, hicimos el plan de partido, platicamos de eso, sabíamos las virtudes de ellos. Una de las frustraciones es que todo lo que se planeó lo hicimos 60 minutos y luego de ahí el equipo no tiene reacción”, declaró Efraín Juárez en rueda de prensa.

    Pumas iba ganando 0-1 con gol de Robert Morales hasta el minuto 68 cuando lo empató San Diego FC, que marcó tres goles más en los últimos 14 minutos del partido.

    Efraín Juárez valoró el gol que hizo su equipo en San Diego y confía en la remontada en el Estadio Olímpico Universitario cuando se juegue el duelo de vuelta el próximo martes 10 de febrero por el boleto a los Octavos de Final.

    “Importante es que se hace un gol de visita, hay un marcador abultado, tenemos que ser fuertes en casa”, señaló el estratega auriazul.

    Antes de recibir a San Diego FC, Pumas visitará al Atlas en la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026 este sábado 7 de febrero en el Estadio Jalisco.

    Video Resumen | ¡San Diego aplasta a Pumas! Remontada brutal y goleada inolvidable
    Pumas UNAMEfraín JuárezLiga MX

