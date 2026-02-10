Liga MX DT de Olimpia se rinde ante América: "Está a la altura de los grandes de sudamérica" Eduardo Espinel también elogió a Thiago Espinosa, el nuevo jugador Azulcrema.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video ¿Se retractó? Entrenador de Olimpia ya no piensa lo mismo del América

Eduardo Espinel, técnico del Olimpia, se rindió ante el América luego de sus picantes declaraciones tras el juego de ida de la Concacaf Champions Cup.

PUBLICIDAD

En conferencia de prensa previo a la vuelta, el estratega uruguayo señaló que se mal interpretaron sus declaraciones sobre que “los grandes de no hacen tiempo” tras el ajustado triunfo de las Águilas en Honduras.

“ La declaración no fue tan así, dije que habíamos sometido al rival, un equipo grande, y que terminó pidiendo la hora y que eso era un síntoma de que nosotros hicimos las cosas bien dentro del campo de juego, y que no era normal que un equipo con una grandeza como América hiciera tiempo, pero creo que fue mucho mérito de nuestros jugadores”, indicó Eduardo Espinel.

De igual forma, el estratega uruguayo señaló que América es un equipo grande y que está a la par de los equipos brasileños y argentino.

“América está para codearse con cualquier equipo de los grandes de Sudamérica, no solamente por los jugadores que tiene sino por como gestionan y debe ser un ejemplo para los clubes, no solamente futbolísticamente sino empresarial, yo creo que está a la altura de cualquier equipo grande de Brasil, de Boca Juniors o River Plate”, aseguró el técnico del Olimpia.

DT DE OLIMPIA ELOGIA A THIAGO ESPINOSA

Eduardo Espinel elogió al nuevo refuerzo del América, Thiago Espinosa, l uego de que el estratega debutará al defensor en el Racing de Montevideo y aseguró que crecerá en el futbol mexicano.