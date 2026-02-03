Olimpia vs. América EN VIVO: Goles, resultado y resumen del partido de Concachampions
El cuadro de Honduras pierde en casa y las Águilas llevan ventaja a la Vuelta por goles de visitante.
Olimpia empató 1-1 ante América en la Ida de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 este martes 3 de febrero en Tegucigalpa.
El cuadro de los Leones fue superior en muchos lapsos del partido, pero sin lograr tener la puntería fina, pero también al toparse en algunas ocasiones con Luis Ángel Malagón en el fondo.
El portero de las Águilas tuvo un buen accionar este martes en Honduras y el cuadro azulcrema casi no generó en el primer tiempo hasta que llegó el gol.
Víctor Dávila, volvió a anotar gol, en esta ocasión en tiempo de reposición de la parte inicial para abrir el marcador con el 1-0, gracias a su disparo dentro del área.
Olimpia igualó con un golazo de Jorge Daniel Álvarez, de tres dedos, en el inicio del segundo tiempo. Desde ahí, los catrachos fueron un vendaval que Malagón resistió, con todo y gol anulado a Jorge Benguche en fuera de juego.
América logró el gol de la victoria al minuto 88, esto gracias a un mal rechace del portero del Olimpia y Ramón Juárez estuvo atento para poner el balón al fondo de las redes.
El juego se llevó a cabo en el Estadio Nacional "Chelato Uclés", donde las Águilas olvidaron la baja de Álvaro Fidalgo al Betis.
América contará con su nuevo refuerzo Raphael Veiga para su posible debut el sábado ante Monterrey en la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX.
Acá te dejamos las mejores acciones del partido:
GOL DE AMÉRICA
Ramón Juárez puso atención a un rechace del portero para poner el 2-1 final en Honduras.
GOL ANULADO A OLIMPIA
Benguché marcó con remate de cabeza dentro del área, pero estaba en clara posición fuera de juego al minuto 56.
GOL DE OLIMPIA
¡GOLAZO! Jorge Daniel Álvarez mete zapatazo de tres dedos para igualar el marcador al minuto 50.
GOL DE AMÉRICA
En tiempo de compensación del primer tiempo, Víctor Dávila mete disparo para abrir el marcador a favor de las Águilas.
OTRA VEZ AVISA BENGUCHÉ
El delantero de Olimpia vuelve a intentar el gol con disparo, pero ahora le faltó dirección.
¿PENAL PARA OLIMPIA?
Edwin Rodríguez (Olimpia) cae dos veces, y su equipo pedía penal ante Club América, pero el árbitro no marca nada.
OLIMPIA AVISA PRIMERO
Disparo de Jorge Benguché que pasa cerca de la portería de Luis Malagón al minuto 9.
ARRANCA EL PARTIDO
Comienzan las acciones en Tegucigalpa por la Concachampions 2026.
PARTIDOS DE PRIMERA RONDA DE CONCACHAMPIONS
La Primera Ronda arrojó grandes partidos y este es el calendario de juego de los partidos de Ida.
- Forge 0-0 Tigres
- San Diego vs. Pumas
- Xelajú vs. Monterrey
- Vancouver FC vs. Cruz Azul
- Atlético Ottawa vs. Nashville
- Real España vs. LAFC
- Defence Force vs. Philadelphia Union
- O&M FC vs. Cincinnati
- Cartaginés vs. Whitecaps
- Sporting San Miguelito vs. LA Galaxy.