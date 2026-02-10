    Liga MX

    Efraín Juárez acepta fracaso y revela que le faltó a Pumas vs. San Diego FC.

    El estratega universitario señaló que su equipo quedó frustrado tras la eliminación en Concacaf.

    Raúl Martínez
    Efraín Juárez reconoció que Pumas fracasó tras quedar eliminados de la Concacaf Champions Cup en la primera ronda y aseguró que la contundencia fue uno de los factores por el cual los Universitarios quedaron.

    En conferencia de prensa tras el duelo de vuelta ante San Diego FC y mencionó que su equipo quedó frustrado porque el pase se les fue en unos minutos.

    Estoy tranquilo, el equipo genera. El portero de ellos es la figura del partido. Nos faltó contundencia… era un objetivo pasar de ronda, no nos alcanza porque la eliminatoria en 20 minutos se nos fue

    Cuando no se cumplen los objetivos es un fracaso. Lo que me gusta es que genera, no se muere de la nada. Muchas veces intentas. Hoy el equipo no se muere de nada, sino por no ser contundente. Ojalá podamos aprender mucho de esto para lo que viene de la liga”

    “El equipo está frustrado porque hace los méritos para avanzar de ronda… E s un fracaso porque teníamos que pasar a la siguiente ronda. Vamos a pelear, y les dije allá adentro, no hay reproches. Son detalles que es lo que hablo como entrenador. Si afinamos esos detalles, el equipo va a ser más punzante”, aseguró Efraín Juárez.

    El siguiente compromiso de los Pumas será ante Puebla donde buscará mantener el invicto en el Clausura 2026 donde los Universitarios se ubican en la quinta posición con 9 puntos.

