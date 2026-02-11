    América

    América defiende a Kevin Álvarez tras abucheos ante Olimpia

    Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres respaldan a su compañero rumbo al Clásico Nacional ante Chivas.

    Por:Kevin R. Yu
    Pese a que América logró el pase a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026, la afición no quedó contenta con el rendimiento del equipo tras el empate sin goles ante Olimpia, en especial con Kevin Álvarez.

    El lateral fue abucheado cada vez que tocaba el balón en el Estadio Ciudad de los Deportes por su actuación esta noche, en la que falló una ocasión clara de gol, y por los altibajos que ha mostrado con las Águilas en los últimos torneos.

    Al término del partido, Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres respaldaron a Kevin Álvarez de cara al Clásico Nacional ante Chivas de este sábado 14 de febrero.

    “No es nada bueno que abucheen a Kevin, tendrán sus motivos o no, siempre lo vamos a apoyar. Si un día pasa del límite lo vamos a tener que hablar, pero es normal, creo que la gente siempre se ha expresado bien y lo han apoyado.

    “Un mal momento lo tiene cualquiera y espero que él se sienta respaldado con nosotros”, declaró Brian Rodríguez que tuvo un gol anulado en la vuelta ante Olimpia.

    Por su parte, Sebastián Cáceres ve injustos los abucheos para Kevin Álvarez, quien ha sido el lateral derecho titular de André Jardine durante el 2026.

    “Me imagino que tendrán sus motivos, quisiera entenderlos, pero es difícil. Ellos no lo saben, pero Kevin entrena como ninguno, se cuida como ninguno, sabe lo que tiene que mejorar y se esfuerza, entonces a veces es un poco injusto ese tema”, expresó el uruguayo.

