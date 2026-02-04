    Monterrey

    Xelajú vs. Monterrey EN VIVO: Goles, resultado y resumen del partido de Concachampions

    El cuadro de Guatemala vuelve a la máxima competencia de clubes de Concacaf ante un peligroso Rayados.

    Por:Antonio Quiroga
    Video ¿Habrá sorpresa? Así puede ver el Xelajú vs. Monterrey de Concacaf Champions Cup

    Xelajú vs. Monterrey es el partido que abre la actividad de este miércoles 4 de febrero de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 en el Estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango en Guatemala.

    El cuadro de Rayados viene después de empatar 2-2 ante Tijuana en casa en el Clausura 2026 de Liga MX.

    Xelajú, por su parte, llega con una importante victoria en sus espaldas, tras vencer 2-0 en casa al Comunicaciones.

    PRIMER AVISO DE RAYADOS


    Remate de cabeza dentro del área de Monterrey que termina en manos del portero de Xelajú al minuto 2.

    PARTIDOS DE PRIMERA RONDA DE CONCACHAMPIONS


    La Primera Ronda arrojó grandes partidos y este es el calendario de juego de los partidos de Ida.

    • Forge 0-0 Tigres
    • Olimpia 1-2 América
    • San Diego 4-1 Pumas
    • Xelajú vs. Monterrey
    • Vancouver FC vs. Cruz Azul
    • Atlético Ottawa vs. Nashville
    • Real España vs. LAFC
    • Defence Force vs. Philadelphia Union
    • O&M FC vs. Cincinnati
    • Cartaginés vs. Whitecaps
    • Sporting San Miguelito vs. LA Galaxy.
    MonterreyLiga MX

