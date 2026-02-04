Monterrey Xelajú vs. Monterrey EN VIVO: Goles, resultado y resumen del partido de Concachampions El cuadro de Guatemala vuelve a la máxima competencia de clubes de Concacaf ante un peligroso Rayados.

Video ¿Habrá sorpresa? Así puede ver el Xelajú vs. Monterrey de Concacaf Champions Cup

Xelajú vs. Monterreylimpia vs. América es el partido que abre la actividad de este miércoles 4 de febrero de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 en el Estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango en Guatemala.

El cuadro de Rayados viene después de empatar 2-2 ante Tijuana en casa en el Clausura 2026 de Liga MX.

Xelajú, por su parte, llega con una importante victoria en sus espaldas, tras vencer 2-0 en casa al Comunicaciones.

PRIMER AVISO DE RAYADOS



Remate de cabeza dentro del área de Monterrey que termina en manos del portero de Xelajú al minuto 2.

PARTIDOS DE PRIMERA RONDA DE CONCACHAMPIONS



La Primera Ronda arrojó grandes partidos y este es el calendario de juego de los partidos de Ida.