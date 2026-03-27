Futbol Chile derrota a Cabo Verde en partido amistoso por la Fecha FIFA La Roja despierta en la parte complementaria, da la voltereta y termina con contundente victoria sobre Cabo Verde en partido amistoso.

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En un partido de volteretas, la selección de Chile aprovechó la expulsión de un rival y los errores de su portero para derrotar 4-2 a su similar de Cabo Verde en partido amistoso durante la actual Fecha FIFA que no solamente se ocupó de partidos de repechaje rumbo al Mundial 2026.

A los 16 minutos, en un bote a tierra en el que Rodrigo Echeverría madrugó a los rivales, la de gajos llegó a Ben Brereton Díaz, quien se lo llevó al área, cruzó el disparo y lo mandó al fondo para el 1-0 en favor de Chile.

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Pero la respuesta llegó solamente cinco minutos después, en una jugada en la que los de Cabo Verde dieron una muestra de toque de pelota, donde comenzaron desde propia área y terminaron con un centro desde banda izquierda por parte de Sidny Cabral, mismo que Dailon Livramento se encargaría de mandar al fondo de frente al arco para el 1-1 en la pizarra.

A los 43 minutos, por una mano cerca del área, Diney se llevó la tarjeta roja, por lo que la selección de Cabo Verde quedó con un hombre menos y todo indicaba que se le complicaría el resto del partido y más, que en esa misma jugada, en el tiro libre, Chile estuvo a punto de conseguir el segundo.

Sin embargo, ya en la compensación del primer tiempo, en una nueva jugada de múltiples toques en la que no le prestaron el balón a los chilenos, apareció Sindy Cabral en el área, sacó el derechazo y la mandó al fondo para darle la voltereta 2-1 antes del descanso.

A los 58 minutos, tras un contragolpe, el portero caboverdiano salió de su portería a buscar cortar el avance, sin embargo Maximiliano Gutiérrez se lo quitó con un movimiento, sacó el disparo casi desde la banda izquierda y venció al defensa que buscó detener el envío para poner la pizarra 2-2.

Y ocho minutos después, en una jugada que nació por banda derecha, el balón llegó a los pies del mismo Maxi Gutiérrez, quien sirvió para Felipe Loyola para que simplemente le pegara con colocación y lo mandara al fondo de la portería con una nueva voltereta en el encuentro y el 3-2 en la pizarra.