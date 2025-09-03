El Burgos CF rompió el silencio sobre el fichaje caído de Guillermo Ochoa, quien tenía un acuerdo de palabra para llegar al club de la Segunda División de España.

Michu, director deportivo del Burgos, ofreció una conferencia de prensa con motivo al cierre de mercado y ahí fue cuestionado sobre el porqué no se cerró el fichaje del portero mexicano.

PUBLICIDAD

“No me quiero enroscar en futbolistas que no están aquí, fue una opción de las que tuvimos y al final no se cristalizó. En el caso de Memo no era un chico que pertenecía a otro equipo, de hecho sigue estando libre en el mercado, podría firmar con el Burgos u otro equipo, pero no será el caso, nosotros tenemos la portería ya cerrada y estamos muy contentos”, señaló.

La prensa española reportó que Ochoa dejó colgada a la directiva del Burgos cuando, antes de firmar su contrato, pidió salir por un café y nunca regresó. Michu no confirmó dicha información, pero sí le mandó un mensaje al mexicano.

“Sobre esto diría una frase bastante contundente: el Burgos Club de Futbol está por encima de cualquier futbolista, entrenador o director deportivo. Independientemente de quien esté aquí, el mercado continúa, el futbol continúa”, sentenció.

¿Por qué Guillermo Ochoa no firmó con el Burgos?

Mafer Alonso reportó para TUDN que Ochoa no estuvo de acuerdo en algunos términos del contrato que habría pedido modificar, ya que se le exigió el 60 por ciento de ingresos publicitarios en su primer año de su contrato. La directiva se negó a quitar este aspecto y el arquero habría optado por no firmar.

Por su parte, Francisco Arredondo reveló que los agentes de Memo Ochoa están en pláticas con la directiva del Querétaro para regresar a jugar a la Liga MX.

El portero mexicano de 40 años busca un equipo que le garantice minutos esta temporada pues su meta final es ser convocado a su sexto Mundial con la Selección Mexicana.

Cabe recordar que, ningún futbolista ha asistido a seis Copas del Mundo. De hecho, Ochoa está empatado con Antonio Carbajal (México), Lothar Matthäus (Alemania), Rafael Márquez (México), Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal) y Andrés Guardado (México) con cinco participaciones.