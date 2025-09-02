    Futbol

    Revelan que Memo Ochoa dejó colgado su fichaje con Burgos por un café

    El portero mexicano podría quedarse sin Mundial tras el fallido fichaje en España.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Insólito! Revelan cómo es que Ochoa saboteó su fichaje con el Burgos

    Luego del fallido fichaje de Memo Ochoa con el Burgos de la Segunda División de España, salió a la luz la forma en que el portero mexicano habría saboteado la negociación.

    De acuerdo con el insider del Burgos, Sergio González Pulgar, Memo Ochoa dejó colgados de los directivos del cuadro español cuando pidió salir un momento por café y nunca regresó.

    Así describe el periodista lo que sucedió en una publicación en redes sociales que ha causado revuelo.

    "El acuerdo era total. Llega a Burgos. Reconocimiento médico . Oficinas. Indica que hay que cambiar un punto del contrato (no son partidos). Sale a por un café. Desaparece. No coge el teléfono. El Burgos se mueve y firma a Jesús", finaliza el tuit.

    La primera versión del fallido fichaje señala que Ochoa no estuvo de acuerdo en algunos términos del contrato que habría pedido modificar y que, ante la negativa de la directiva, el arquero habría optado por no firmar.

    Como haya sido, la única verdad absoluta es que Memo Ochoa se aleja peligrosamente de la posibilidad de disputar su sexta Copa del Mundo y lograr un récord en la historia del futbol, ya que solo existe un puñado de futbolistas en activo con cinco Mundiales a sus espaldas.

    PARTIDOS AMISTOSOS DE MÉXICO EN LA FECHA FIFA DE SEPTIEMBRE

    La Federación Mexicana de Futbol dio a conocer que la Selección Mexicana enfrentará a sus similares de Japón y República de Corea en septiembre como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

    El sábado 6 de septiembre, México enfrentará a Japón en el Oakland-Alameda County Coliseum en el norte de California, donde el Tri jugó por última vez en el 2011 y se alzó con la victoria 3-1 sobre Paraguay ante 50 mil aficionados.

    Tres días después, el martes 9 de septiembre, el Tri se enfrentará a la República de Corea en una sede aún por anunciarse.

