    AEL Limassol

    Memo Ochoa da asistencia y logra su primer triunfo con el AEL Limassol

    El portero mexicano tuvo un gran partido en la goleada de su nuevo club ante el Anorthosis por 4-1.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Memo Ochoa brilla y logra su primera victoria con el AEL Limassol

    Guillermo Ochoa consiguió este sábado su primera victoria con el AEL Limassol en la Primera División de Chipre, tras imponerse 4-1 al Anorthosis en la sexta jornada del campeonato.

    El portero mexicano, que había llegado al club este verano, celebró el triunfo con una valiosa asistencia en el tercer gol del encuentro.

    Christoforos Frantzis abrió el marcador para el Limassol al minuto 6, aunque Stefan Vukić igualó poco después. En el complemento, Sérgio Conceição devolvió la ventaja con el 2-1, y más tarde Andreas Makris amplió la diferencia tras un saque largo de Ochoa que generó la jugada. Morgan Ferrier cerró la cuenta en el tiempo añadido.

    La victoria rompe una racha de cuatro partidos sin ganar para el Limassol y representa el primer triunfo de Ochoa desde mayo, cuando aún jugaba en Portugal con el AVS. Aunque no pudo mantener el arco en cero, el guardameta azteca se mostró seguro y participativo, siendo pieza clave en la reacción del equipo.

    Tras la pausa internacional de octubre, Ochoa se medirá en el derbi de Limasol ante el Aris, el próximo 19 de octubre.

