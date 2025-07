Increíble: Marco Fabián no se ha retirado del futbol por esta razón

Marco Fabián reveló el motivo por el cuál aun no anuncia su retiro del futbol pese a que ahora se desempeña como directivo en Andorra .

“Mi último equipo en primera división es Mazatlán y yo terminando con Mazatlán recibo una invitación para ir a jugar a Andorra… llego a con un equipo de primera división estuve dos meses porque después me sale una invitación en Los Angeles para jugar Indoor Soccer”

“Pero antes de yo salirme… me hacen la invitación de poder adquirir un equipo en Andorra en segunda división, el Rangers Futbol Club …. Entre varias personas adquirimos el equipo en segunda división y en seis meses subimos a primera división y ahora ya podemos competir para jugar Champions, Europa o Conference League ”

“¿Y que pasó? Yo tengo un sueño, hoy mi cargo es ser presidente... y dije si mi equipo entra a Champions me voy a meter un ratito para cumplir el sueño y es por eso que no he anunciado mi retiro”