    Director técnico mexicano se contrata en la Superliga China

    El año abre con la noticia de que el Wuhan Three Towns se hizo con los servicios del director técnico.

    Video Director técnico mexicano a la Superliga China

    No pasó mucho tiempo para que Benjamín Mora se contratara de nuevo como director técnico y este viernes se anunció que es el nuevo mandamás del Wuhan Three Towns de la Superliga de China.

    En noviembre pasado, Gallos de la Liga MX le dio las gracias tras quedar eliminado del Clausura 2025. Fue el propio entrenador mexicano quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

    "Agradecido con Wuhan Three Towns por la confianza y la oportunidad. Llego con respeto, compromiso, y ambición" se lee en su cuenta oficial de Instagram y añade: “Lo que hacemos ahora resuena en la eternidad.”

    Mora no desconoce el futbol del continente asiático, hay que recordar que con el Johor Darul Takzim de Malasia ganó cuatro Ligas, cuatro Supercopas y una Copa.

    En la Liga MX tuvo ya también un par de experiencias, primero con el Atlas y luego con Gallos.

    Mora estuvo al frente de Querétaro en el Clausura 2025 y en el Apertura 2025, en ambos no alcanzó clasificar a la Liguilla ni al Play-Inn.

    Además del Johor Darul Takzim, de los Rojinegros y de los Gallos, Mora ya también tuvo una experiencia en Canadá con el York United Football Club de la Canadian Premier League.

    Video ¡Benjamín Mora rinde un hermoso homenaje para Manuel Lapuente!
