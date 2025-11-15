    Querétaro

    El entorno de Club Querétaro dio un giro este viernes al dar a conocer que el técnico Benjamín Mora ya no será más el técnico del primer equipo tras finalizar su participación en el Apertura 2025 de la Liga MX.

    El equipo se quedó en el lugar 12 de la clasificación, dos puntos abajo del décimo lugar que disputará el Play-in con esperanzas de jugar los cuartos de final en la Liguilla por el título.

    Benjamín Mora terminaba contrato con los Gallos Blancos, y en este semestre no hubo acercamientos para su posible renovación, por lo que este día Álvaro de la Torre confirmó la noticia de su salida.

    “Hemos tomado la decisión después de un par de pláticas con Benjamín Mora y su cuerpo técnico, que es momento de separar nuestros caminos, ha sido un momento muy satisfactorio el hecho de contar con Benjamín en este inicio con tantas adversidades, con tanta incertidumbre y que él con su pasión y liderazgo nos ayudó a transitar todos estos meses”.

    Mora estuvo al frente de los Gallos Blancos desde el Clausura 2025 y todo este Apertura 2025, en ambos se quedó fuera de la posibilidad de Play-in y Liguilla.

    El directivo de Querétaro dio a conocer que el equipo reportará el primero de diciembre y espera que para esa fecha ya se tenga al nuevo técnico para ir preparando al equipo para el Clausura 2026 de la Liga MX.

