Incautan las instalaciones de la AFA por presunto lavado de dinero

La Asociación de Futbol Argentina, la AFA, junto al predio de Ezeiza, donde la Selección de Argentina suele realizar sus entrenamientos en concentraciones internacionales, fueron incautados este martes 30 de diciembre debido a una investigación por presunto lavado de dinero.

La investigación se dio a conocer el pasado 28 de diciembre por una publicación del diario argentino La Nación en la que señalaron presunto lavado de dinero con operaciones en Estados Unidos.

De acuerdo al diario argentino Olé de este martes 30 de diciembre, “por disposición del juez Luis Armella, la Casa Madre fue requisada para confirmar si hubo maniobras ilícitas con una sociedad que fue constituida en 2021 en los Estados Unidos”.

El allanamiento fue a pedido por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos en Argentina, así como el domicilio de Javier Faroni, “empresario que habría oficiado como intermediario en la recaudación de fondos internacionales de la Casa Madre”.

Según La Nación, la AFA desvió 42 millones de dólares por medio de una empresa intermediaria en Estados Unidos y cuatro sociedades ‘fantasmas’ en Miami.

“El informe indica que la Casa Madre designó como agente comercial internacional a TourProdEnter LLC, una empresa que recibió más de US$260 millones por sponsors, derechos televisivos y amistosos.

“Desde esas cuentas, al menos US$42 millones fueron transferidos de forma sistemática a cuatro sociedades de Miami sin empleados ni actividad comercial”, informó este martes el diario deportivo argentino Olé con base en la investigación de La Nación.

LA AFA SE PRONUNCIÓ EN UN COMUNICADO

Previo al allanamiento, la Asociación de Futbol Argentino calificó de infundadas las afirmaciones de la prensa y el eco que se realiza a la nota, pues se trata de investigaciones resueltas meses atrás incluso por autoridades de Estados Unidos; sin embargo, un día después del comunicado, las autoridades argentina incautaron la sede de la institución.

“Ante la publicación, en los últimos días, una vez más, de diversas informaciones periodísticas de carácter tendencioso y carentes de sustento, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) manifiesta su más enérgico rechazo a la campaña de difamación dirigida contra la propia Institución, su Presidente Claudio Tapia y su Tesorero Pablo Toviggino.

“Tanto la justicia argentina como la estadounidense han tenido plena oportunidad de evaluar el vínculo contractual entre las partes, concluyendo que el mismo se encuentra debidamente ajustado a derecho”, se lee en parte del comunicado emitido por la AFA y a espera de una resolución del caso.