    Futbol

    Incautan las instalaciones de la AFA por presunto lavado de dinero

    La noticia que cimbró al futbol de Argentina por las investigaciones que se llevan a cabo debido al presunto desvío de recursos ilícitos

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Incautan instalaciones de la AFA por presunto lavado de dinero

    La Asociación de Futbol Argentina, la AFA, junto al predio de Ezeiza, donde la Selección de Argentina suele realizar sus entrenamientos en concentraciones internacionales, fueron incautados este martes 30 de diciembre debido a una investigación por presunto lavado de dinero.

    La investigación se dio a conocer el pasado 28 de diciembre por una publicación del diario argentino La Nación en la que señalaron presunto lavado de dinero con operaciones en Estados Unidos.

    PUBLICIDAD

    De acuerdo al diario argentino Olé de este martes 30 de diciembre, “por disposición del juez Luis Armella, la Casa Madre fue requisada para confirmar si hubo maniobras ilícitas con una sociedad que fue constituida en 2021 en los Estados Unidos”.

    El allanamiento fue a pedido por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos en Argentina, así como el domicilio de Javier Faroni, “empresario que habría oficiado como intermediario en la recaudación de fondos internacionales de la Casa Madre”.

    Más sobre Futbol

    Partidos de hoy martes 30 de diciembre: Copa Africana de Naciones
    1 mins

    Partidos de hoy martes 30 de diciembre: Copa Africana de Naciones

    Fútbol
    Victor Osimhen se da un lujo en su cumpleaños con un regalazo
    1 mins

    Victor Osimhen se da un lujo en su cumpleaños con un regalazo

    Fútbol
    Partidos de hoy lunes 29 de diciembre: Johan juega en la Serie A y NFL
    1 mins

    Partidos de hoy lunes 29 de diciembre: Johan juega en la Serie A y NFL

    Fútbol
    Partidos de hoy domingo 28 de diciembre: Premier League y Serie A cierran el 2025
    1 mins

    Partidos de hoy domingo 28 de diciembre: Premier League y Serie A cierran el 2025

    Fútbol
    Hijo de Jorge Campos entrena en Acapulco con jersey de Nahuel Guzmán
    1 mins

    Hijo de Jorge Campos entrena en Acapulco con jersey de Nahuel Guzmán

    Fútbol
    Partidos de hoy sábado 27 de diciembre: Mexicanos en Europa y la Copa Africana
    1 mins

    Partidos de hoy sábado 27 de diciembre: Mexicanos en Europa y la Copa Africana

    Fútbol
    Mercedes Roa confirma graves consecuencia tras incidente en Francia
    1:25

    Mercedes Roa confirma graves consecuencia tras incidente en Francia

    Fútbol
    Partidos de hoy viernes 26 de diciembre: Se reanuda la Copa Africana de Naciones
    1 mins

    Partidos de hoy viernes 26 de diciembre: Se reanuda la Copa Africana de Naciones

    Fútbol
    Curioso intercambio de mensajes entre Ochoa y Guardado en plena Navidad
    1 mins

    Curioso intercambio de mensajes entre Ochoa y Guardado en plena Navidad

    Fútbol
    Presidente del Fenerbahçe es arrestado por nuevo escándalo con drogas
    1 mins

    Presidente del Fenerbahçe es arrestado por nuevo escándalo con drogas

    Fútbol

    Según La Nación, la AFA desvió 42 millones de dólares por medio de una empresa intermediaria en Estados Unidos y cuatro sociedades ‘fantasmas’ en Miami.

    “El informe indica que la Casa Madre designó como agente comercial internacional a TourProdEnter LLC, una empresa que recibió más de US$260 millones por sponsors, derechos televisivos y amistosos.

    “Desde esas cuentas, al menos US$42 millones fueron transferidos de forma sistemática a cuatro sociedades de Miami sin empleados ni actividad comercial”, informó este martes el diario deportivo argentino Olé con base en la investigación de La Nación.

    LA AFA SE PRONUNCIÓ EN UN COMUNICADO

    Previo al allanamiento, la Asociación de Futbol Argentino calificó de infundadas las afirmaciones de la prensa y el eco que se realiza a la nota, pues se trata de investigaciones resueltas meses atrás incluso por autoridades de Estados Unidos; sin embargo, un día después del comunicado, las autoridades argentina incautaron la sede de la institución.

    PUBLICIDAD

    “Ante la publicación, en los últimos días, una vez más, de diversas informaciones periodísticas de carácter tendencioso y carentes de sustento, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) manifiesta su más enérgico rechazo a la campaña de difamación dirigida contra la propia Institución, su Presidente Claudio Tapia y su Tesorero Pablo Toviggino.

    “Tanto la justicia argentina como la estadounidense han tenido plena oportunidad de evaluar el vínculo contractual entre las partes, concluyendo que el mismo se encuentra debidamente ajustado a derecho”, se lee en parte del comunicado emitido por la AFA y a espera de una resolución del caso.

    Cabe recordar que 'Chiqui' Tapia confirmó meses atrás un partido amistoso de la Selección de Argentina contra la Selección Mexicana como preparación de ambos combinados nacionales rumbo al Mundial 2026.

    Relacionados:
    Futbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX