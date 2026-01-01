    Futbol

    Así fue el gol del primer mexicano en el extranjero en 2026

    Rafael Durán fue el primer futbolista mexicano que juega en el extranjero en anotar un gol en el año nuevo 2026.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video ¡Golazo! Así fue el primer gol de un jugador mexicano en el extranjero

    El año nuevo 2026 apenas lleva sus primeras horas de vida y ya cayó el primer gol de un futbolista mexicano que juega en el extranjero; se dio en la Primera División de Australia y juega para el Macarthur FC.

    Se trata de Rafael Durán, delantero de 28 años de edad y quien pasó del Atlante de la Liga de Expansión MX al Macarthur FC en septiembre de 2025, desde entonces lleva dos goles en 10 partidos disputados.

    Además, ha disputado cuatro partidos en la Champions League de Asia pero sin poder marcar hasta el momento en ese torneo.

    El gol que hizo este 1 de enero con Macarthur FC significó además el triunfo para el equipo de Rafael Durán sobre el WS Wanderers, penúltimo en la clasificación de la Liga de Australia, donde el mexicano y su club marchan en la cuarta posición.

    El gol fue al 41 con pase retrasado dentro del área del australiano Bernardo Oliveira y que definió Rafael Durán pegado a los linderos del área chica y pegado al segundo poste.

    En la Champions League 2 de Asia, Macarthur FC se medirá al Bangkok United el próximo 12 de febrero la ida y el 19 de febrero el partido de vuelta por el pase a los Cuartos de Final.

