Calendario deportivo de 2026: Un año que acapara el Mundial 2026
Estas son las fechas más importantes de los eventos en el deporte que habrá a partir del 1 de enero.
Video ¡Anota las fechas! ¡Estos son los grandes eventos deportivos que nos esperan en 2026!
El año 2026 viene marcado por el Mundial 2026 donde la Selección Mexicana es anfitriona junto a Estados Unidos y Canadá, el mayor evento deportivo que nos espera.
No podemos olvidar los torneos para los equipos de Liga MX y MLS con el Clausura 2026 y Apertura 2026 en México, así como la temporada 2026 del futbol de los Estados Unidos.
CALENDARIO DEPORTIVO DE 2026
El 2026 estará movido con la celebración de los Grand Slams del tenis, el calendario 2026 de la Fórmula 1 con 24 fechas y las ligas más importantes del deporte en los Estados Unidos.
Eso sin dejar de lado la realización del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, sumando también la Leagues Cup 2026 y la Concacaf Champions Cup 2026 que busca un nuevo campeón para el boleto al Mundial de Clubes 2029.
ENERO
- 04. Liga MX Femenil: Inicia el Clausura 2026
- 09. Liga MX: Inicial el Clausura 2026
- 07-11. Supercopa de España: Barcelona vs. Athletic Club y Atlético de Madrid vs. Real Madrid
- 10. Fórmula E, e-Prix de Ciudad de México
- 10-25. NFL Playoffs: Ronda de Comodines, Ronda Divisional y Campeonatos de Conferencia
- 18-01 febrero. Abierto de Australia (1er Grand Slam)
- 18. Final Copa Africana de Naciones 2025
- 20-21. Champions League: Jornada 7, Fase de Liga
- 22. Amistoso Selección Mexicana: Panamá vs. México
- 25. Amistoso Selección Mexicana: Bolivia vs. México
- 28. Champions League: Jornada 8, Fase de Liga
- 30. Sorteo Playoffs de Champions League.
FEBRERO
- 03-26. Concacaf Champions Cup: Primera Ronda
- 06-22. Juegos Olímpicos de Invierno 2026
- 08. NFL Playoffs: Super Bowl LX en San Francisco
- 15. NBA All-Star 2024 en Los Ángeles
- 17 a 25: Champions League: Ronda de Playoffs
- 19 y 26: Europa League: Ronda de Playoffs
- 21. MLS: Inicio temporada 2025
- 23-01 marzo. Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco
- 24-07 marzo. Fecha FIFA Femenil
- 25. Amistoso Selección Mexicana: México vs. Islandia
- 27. Champions League y Europa League: Sorteos de Octavos de Final hasta Semifinales.
MARZO
- 01. Maratón de Tokio
- 01-21. Copa Asiática Femenina
- 8. Fórmula 1: Gran Premio de Australia (inicio de temporada)
- 10/11 y 17/18. Champions League: Octavos de Final
- 10-12 y 17-19. Concacaf Champions Cup: Octavos de Final
- 12 y 19. Europa League: Octavos de Final
- 15. Fórmula 1: Gran Premio de China
- 17-03 abril. Copa Africana Femenina
- 22. EFL Cup: Final
- 23-31. Fecha FIFA
- 25. MLB: Inicio de temporada, New York Yankees vs. San Francisco Giants
- 26. MLB: Día Inaugural
- 26-31. Repechaje Intercontinental al Mundial 2026
- 26-31. Repechaje UEFA al Mundial 2026
- 28. Amistoso Selección Mexicana: México vs. Portugal
- 31. Amistoso Selección Mexicana: México vs. Bélgica
- 29. Fórmula 1: Gran Premio de Japón.
ABRIL
- 07/08 y 14/15. Champions League: Cuartos de Final
- 07-09 y 14-16. Concacaf Champions Cup: Cuartos de Final
- 07-18. Fecha FIFA Femenil
- 09 y 16. Europa League: Cuartos de Final
- 12. Fórmula 1: Gran Premio de Bahréin
- 14-17. NBA Playoffs: Play-in
- 18-30. NBA Playoffs: Primera Ronda, Semifinales y Finales de Conferencia
- 19. Fórmula 1: Gran Premio de Arabia Saudita
- 19. Copa de Países Bajos: Final
- 23. NFL Draft 2026 en Pittsburgh
- 25. Copa del Rey: Final
- 28/29 y 05/06. Champions League: Semifinales
- 28-30 y 05-07 mayo. Concacaf Champions Cup: Semifinales
- 30 y 07 mayo. Europa League: Semifinales
MAYO
- 02 a 10. Liga MX: Cuartos de Final Clausura 2026
- 03. Fórmula 1: Gran Premio de Miami
- 13 a 17. Liga MX: Semifinales Clausura 2026
- 13. Coppa Italia: Final
- 16. FA Cup: Final
- 17. Bundesliga: Última jornada
- 17. Ligue 1: Última jornada
- 17. Primeira Liga: Última jornada
- 18-07 junio. Roland Garros (2do Grand Slam)
- 20. Europa League: Final
- 21 a 24. Liga MX: Final Clausura 2026
- 23. Copa de Alemania: Final
- 23. Copa de Francia: Final
- 24. Fórmula 1: Gran Premio de Canadá
- 24. Eredivisie: Última jornada
- 24. Champions League Femenina: Final
- 24. LaLiga: Última jornada
- 24. Premier League: Última jornada
- 24. Serie A: Última jornada
- 24. IndyCar Series: 500 Millas de Indianápolis
- 27. Conference League: Final
- 30. Champions League: Final.
- 30. Concacaf Champions Cup: Final.
JUNIO
- 01-09. Fecha FIFA
- 01-09. Fecha FIFA Femenil
- 01. Concacaf Champions Cup: Final
- 02-10. Fecha FIFA
- 04-21. NBA Playoffs: Finals
- 07. Fórmula 1: Gran Premio de Mónaco
- 11. Inauguración Mundial 2026: México vs. Sudáfrica
- 11-19 julio. Mundial 2026
- 14-15. Automovilismo: 24 horas Le Mans
- 14. Fórmula 1: Gran Premio de Barcelona
- 18. Mundial 2026: México vs. Corea del Sur
- 24. Mundial 2026: Repechaje UEFA vs. México
- 28-03 julio. Mundial 2026: Dieciseisavos de Final
- 28. Fórmula 1: Gran Premio de Austria
- 29-12 julio. Wimbledon (3er Grand Slam).
JULIO
- 04-07. Mundial 2026: Octavos de Final
- 04-26. Tour de Francia
- 05. Fórmula 1: Gran Premio de Gran Bretaña
- 09-11. Mundial 2026: Cuartos de Final
- 14-15. Mundial 2026: Semifinales
- 14. MLB All-Star Game en Fidaldelfia
- 19. Fórmula 1: Gran Premio de Bélgica
- 19. Mundial 2026: Final
- 24. Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Inauguración
- 24. Liga MX: Inicio Apertura 2026 (por confirmar)
- 26. Fórmula 1: Gran Premio de Hungría
- 29. MLS All-Star Game en Charlotte (por confirmar).
AGOSTO
- 04. Leagues Cup: Inicio torneo Liga MX vs. MLS
- 08. Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Clausura
- 12. Supercopa de Europa
- 23. Fórmula 1: Gran Premio de Países Bajos
- 31-13 septiembre. US Open (4to Grand Slam).
SEPTIEMBRE
- 06. Leagues Cup: Final
- 06. Fórmula 1: Gran Premio de Italia
- 10. NFL: Inicio temporada 2025 (por confirmar)
- 13. Fórmula 1: Gran Premio de España
- 15-17. Champions League: Jornada 1, Fase de Liga 2025-26
- 21-06. Fecha FIFA
- 24. Europa League: Fase de Liga 2025-26
- 26. Fórmula 1: Gran Premio de Azerbaiyán
- 29. MLS Playoffs: Inicio Postemporada
- 30-31 octubre. MLB Playoffs: Comodín, Serie Divisional, Series de Campeonato y Serie Mundial.
OCTUBRE
- 05-13. Fecha FIFA Femenil
- 06-14. Fecha FIFA
- 11. Fórmula 1: Gran Premio de Singapur
- 23. MLS Playoffs: Inicio Serie Mundial
- 25. Fórmula 1: Gran Premio de Estados Unidos.
NOVIEMBRE
- 01. Fórmula 1: Gran Premio de México.
- 09-17. Fecha FIFA
- 08. Fórmula 1: Gran Premio de Brasil
- Mundial Sub-17 2026, Catar (fechas por confirmar)
- 21. Copa Sudamericana: Final
- 21. Fórmula 1: Gran Premio de Las Vegas
- 24-05 diciembre. Fecha FIFA Femenil
- 28. Copa Libertadores: Final
- 29. Fórmula 1: Gran Premio de Catar.
DICIEMBRE
- 07. MLS: Final MLS Cup 2025
- 06. Fórmula 1: Gran Premio de Abu Dabi
- 16. Final Copa Intercontinental 2026.
