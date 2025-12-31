Mundial 2026 Calendario deportivo de 2026: Un año que acapara el Mundial 2026 Estas son las fechas más importantes de los eventos en el deporte que habrá a partir del 1 de enero.

Video ¡Anota las fechas! ¡Estos son los grandes eventos deportivos que nos esperan en 2026!

El año 2026 viene marcado por el Mundial 2026 donde la Selección Mexicana es anfitriona junto a Estados Unidos y Canadá, el mayor evento deportivo que nos espera.

No podemos olvidar los torneos para los equipos de Liga MX y MLS con el Clausura 2026 y Apertura 2026 en México, así como la temporada 2026 del futbol de los Estados Unidos.

CALENDARIO DEPORTIVO DE 2026



El 2026 estará movido con la celebración de los Grand Slams del tenis, el calendario 2026 de la Fórmula 1 con 24 fechas y las ligas más importantes del deporte en los Estados Unidos.

Eso sin dejar de lado la realización del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, sumando también la Leagues Cup 2026 y la Concacaf Champions Cup 2026 que busca un nuevo campeón para el boleto al Mundial de Clubes 2029.

ENERO

04. Liga MX Femenil: Inicia el Clausura 2026

09. Liga MX: Inicial el Clausura 2026

07-11. Supercopa de España: Barcelona vs. Athletic Club y Atlético de Madrid vs. Real Madrid

10. Fórmula E, e-Prix de Ciudad de México

10-25. NFL Playoffs: Ronda de Comodines, Ronda Divisional y Campeonatos de Conferencia

18-01 febrero. Abierto de Australia (1er Grand Slam)

18. Final Copa Africana de Naciones 2025

20-21. Champions League: Jornada 7, Fase de Liga

22. Amistoso Selección Mexicana: Panamá vs. México

25. Amistoso Selección Mexicana: Bolivia vs. México

28. Champions League: Jornada 8, Fase de Liga

30. Sorteo Playoffs de Champions League.

FEBRERO

03-26. Concacaf Champions Cup: Primera Ronda

06-22. Juegos Olímpicos de Invierno 2026

08. NFL Playoffs: Super Bowl LX en San Francisco

15. NBA All-Star 2024 en Los Ángeles

17 a 25: Champions League: Ronda de Playoffs

19 y 26: Europa League: Ronda de Playoffs

21. MLS: Inicio temporada 2025

23-01 marzo. Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco

24-07 marzo. Fecha FIFA Femenil

25. Amistoso Selección Mexicana: México vs. Islandia

27. Champions League y Europa League: Sorteos de Octavos de Final hasta Semifinales.

MARZO

01. Maratón de Tokio

01-21. Copa Asiática Femenina

8. Fórmula 1: Gran Premio de Australia (inicio de temporada)

10/11 y 17/18. Champions League: Octavos de Final

10-12 y 17-19. Concacaf Champions Cup: Octavos de Final

12 y 19. Europa League: Octavos de Final

15. Fórmula 1: Gran Premio de China

17-03 abril. Copa Africana Femenina

22. EFL Cup: Final

23-31. Fecha FIFA

25. MLB: Inicio de temporada, New York Yankees vs. San Francisco Giants

26. MLB: Día Inaugural

26-31. Repechaje Intercontinental al Mundial 2026

26-31. Repechaje UEFA al Mundial 2026

28. Amistoso Selección Mexicana: México vs. Portugal

31. Amistoso Selección Mexicana: México vs. Bélgica

29. Fórmula 1: Gran Premio de Japón.

ABRIL

07/08 y 14/15. Champions League: Cuartos de Final

07-09 y 14-16. Concacaf Champions Cup: Cuartos de Final

07-18. Fecha FIFA Femenil

09 y 16. Europa League: Cuartos de Final

12. Fórmula 1: Gran Premio de Bahréin

14-17. NBA Playoffs: Play-in

18-30. NBA Playoffs: Primera Ronda, Semifinales y Finales de Conferencia

19. Fórmula 1: Gran Premio de Arabia Saudita

19. Copa de Países Bajos: Final

23. NFL Draft 2026 en Pittsburgh

25. Copa del Rey: Final

28/29 y 05/06. Champions League: Semifinales

28-30 y 05-07 mayo. Concacaf Champions Cup: Semifinales

30 y 07 mayo. Europa League: Semifinales

MAYO

02 a 10. Liga MX: Cuartos de Final Clausura 2026

03. Fórmula 1: Gran Premio de Miami

13 a 17. Liga MX: Semifinales Clausura 2026

13. Coppa Italia: Final

16. FA Cup: Final

17. Bundesliga: Última jornada

17. Ligue 1: Última jornada

17. Primeira Liga: Última jornada

18-07 junio. Roland Garros (2do Grand Slam)

20. Europa League: Final

21 a 24. Liga MX: Final Clausura 2026

23. Copa de Alemania: Final

23. Copa de Francia: Final

24. Fórmula 1: Gran Premio de Canadá

24. Eredivisie: Última jornada

24. Champions League Femenina: Final

24. LaLiga: Última jornada

24. Premier League: Última jornada

24. Serie A: Última jornada

24. IndyCar Series: 500 Millas de Indianápolis

27. Conference League: Final

30. Champions League: Final.

30. Concacaf Champions Cup: Final.

JUNIO

01-09. Fecha FIFA

01-09. Fecha FIFA Femenil

01. Concacaf Champions Cup: Final

02-10. Fecha FIFA

04-21. NBA Playoffs: Finals

07. Fórmula 1: Gran Premio de Mónaco

11. Inauguración Mundial 2026: México vs. Sudáfrica

11-19 julio. Mundial 2026

14-15. Automovilismo: 24 horas Le Mans

14. Fórmula 1: Gran Premio de Barcelona

18. Mundial 2026: México vs. Corea del Sur

24. Mundial 2026: Repechaje UEFA vs. México

28-03 julio. Mundial 2026: Dieciseisavos de Final

28. Fórmula 1: Gran Premio de Austria

29-12 julio. Wimbledon (3er Grand Slam).

JULIO

04-07. Mundial 2026: Octavos de Final

04-26. Tour de Francia

05. Fórmula 1: Gran Premio de Gran Bretaña

09-11. Mundial 2026: Cuartos de Final

14-15. Mundial 2026: Semifinales

14. MLB All-Star Game en Fidaldelfia

19. Fórmula 1: Gran Premio de Bélgica

19. Mundial 2026: Final

24. Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Inauguración

24. Liga MX: Inicio Apertura 2026 (por confirmar)

26. Fórmula 1: Gran Premio de Hungría

29. MLS All-Star Game en Charlotte (por confirmar).

AGOSTO

04. Leagues Cup: Inicio torneo Liga MX vs. MLS

08. Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Clausura

12. Supercopa de Europa

23. Fórmula 1: Gran Premio de Países Bajos

31-13 septiembre. US Open (4to Grand Slam).

SEPTIEMBRE

06. Leagues Cup: Final

06. Fórmula 1: Gran Premio de Italia

10. NFL: Inicio temporada 2025 (por confirmar)

13. Fórmula 1: Gran Premio de España

15-17. Champions League: Jornada 1, Fase de Liga 2025-26

21-06. Fecha FIFA

24. Europa League: Fase de Liga 2025-26

26. Fórmula 1: Gran Premio de Azerbaiyán

29. MLS Playoffs: Inicio Postemporada

30-31 octubre. MLB Playoffs: Comodín, Serie Divisional, Series de Campeonato y Serie Mundial.

OCTUBRE

05-13. Fecha FIFA Femenil

06-14. Fecha FIFA

11. Fórmula 1: Gran Premio de Singapur

23. MLS Playoffs: Inicio Serie Mundial

25. Fórmula 1: Gran Premio de Estados Unidos.

NOVIEMBRE

01. Fórmula 1: Gran Premio de México.

09-17. Fecha FIFA

08. Fórmula 1: Gran Premio de Brasil

Mundial Sub-17 2026, Catar (fechas por confirmar)

21. Copa Sudamericana: Final

21. Fórmula 1: Gran Premio de Las Vegas

24-05 diciembre. Fecha FIFA Femenil

28. Copa Libertadores: Final

29. Fórmula 1: Gran Premio de Catar.

DICIEMBRE