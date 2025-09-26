Alexis Vega le hace un túnel perfecto a Ronaldinho e incendia las redes
El brasileños fue otra vez protagonista de la magia del futbol, aunque en esta ocasión le tocó ser la víctima.
Hay jugadores que nos tienen acostumbrados a la magia cuando acarician el balón con sus pies, ejemplos hay alrededor del mundo, sin embargo, el más recordado, sin duda, es Ronaldinho.
El brasileño hacía pararse de sus asientos a los espectadores cuando tomaba el balón, se llevaba carretadas de aplausos de la tribuna y, en ocasiones, hasta el aplauso de sus mismos rivales a los que dejaba simplemente viéndolo pasar.
Pero en su última aparición en público, aunque nuevamente fue protagonista, en esta ocasión fue la víctima y a manos de un jugador mexicano, Alexis Vega, quien le hizo una jugada de fantasía.
En un evento de una marca deportiva en la Ciudad de México, donde también se encontraban Jorge Campos y Luis Ángel Malagón, fue donde se dieron los hechos entre el mexicano y el brasileño.
Todo ocurrió cuando Ronaldinho comenzó a caminar y, en ese preciso momento, Alexis le tiró el balón, mismo que no fue visto por Dinho, por lo que el esférico cruzó entre sus piernas sin siquiera tocarlas, a lo que hasta el presentador quedó sorprendido.