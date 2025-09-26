    Luis Malagón

    Luis Ángel Malagón presume foto con leyendas del futbol

    El arquero americanista estuvo presente en un evento donde convivió con otras figuras de la Liga MX.

    Por:
    TUDN.
    Video Malagón y Vega junto a las leyendas del futbol

    Luis Ángel Malagón y Alexis Vega se codearon con dos figuras mundiales del futbol durante un evento de una marca deportiva en la Ciudad de México.

    El arquero del América publicó en su cuenta de Instagram una fotografía donde aparecen a lado de nada más y menos que , Ronaldinho y Jorge Campos que provocó que se desatara la locura en redes sociales.

    Junto a Malagón también se encuentra Alexis Vega que se dio un tiempo para unirse a la fiesta tras su gran juego ante Rayados de Monterrey.

    Tanto Ronaldinho como Jorge Campos fueron los invitados sorpresas del evento realizado por Nike donde demostraron su habilidad con el balón ante la ovación de decenas de aficionados.

    De igual forma el brasileño, con su característica sonrisa, se dio tiempo para saludar y regalar autógrafos al público presente.

    Otros jugadores mexicanos que se dieron cita en el evento fueron Diego Reyes (Querétaro), Erick Lira (Cruz Azul) y Karen Luna (América Femenil).

    Video Guardaespaldas de Messi jugará junto a leyenda mexicana

