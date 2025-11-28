Humberto Suazo, ex figura de Monterrey, abrió su corazón para contar cual fue el momento más duro que vivió en su carrera que casi provoca su retiro de las canchas a temprana edad.

En entrevista para Faitelson Sin Censura, el ex jugador de los Rayados reveló, entre lágrimas, que cambiaría todo lo que ganó en su carrera por tener a lado a una persona muy especial que perdió cuando iniciaba en el futbol.

“Mi papá falleció cuando yo tenía 17 años y fue un golpe duro y dejé de jugar… después nació mi hijo y tuve que volver a jugar porque debía tener dinero para mantenerlo y ya después se dio todo súper rápido y por eso estoy agradecido del futbol”

“ Y cambiaría todos los títulos y reconocimientos para que mi papá me hubiera visto jugar y eso era mi gran pena, pero también mi motivación porque él me acompañaba a todos lados… yo le dije que iba a jugar en España, le dije que iba a ser jugador profesional, pero lamentablemente no me pudo ver”, contó ‘Chupete’ Suazo.

De igual forma, Humberto Suazo reveló las emotivas palabras que le dijo su madre tras despedirse del futbol luego de que tuviera que hacerse cargo de su familia tras el fallecimiento de su padre.

“El día de mi despedida mi mamá me dijo “que gracias a esas piernitas” le pude salvar la vida porque tuvo cáncer… a mí me fue muy bien, pero el dinero no me hace ni más ni menos y dos gracias porque puede tener estas piernitas y pude ayudar a mí mamá para todavía tenerla conmigo”, mencionó Suazo.

A lo largo de su carrera el ‘Chupete’ ganó seis títulos de liga, cuatro con Colo Colo y dos con Rayados de Monterrey con quien también obtuvo el tricampeonato de la Concacaf Champions Cup.