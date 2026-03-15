Fórmula 1 Película de Formula 1 se lleva la estatuilla en los Premios Oscar 2026 La película dirigida por Joseph Kosinski sobre la Máxima Categoría del automovilismo se lleva el preciado trofeo.

Video Película de F1 se lleva la estatuilla en los Premios Oscar 2026

El mundo deportivo no pasó desapercibido durante la entrega de l os Premios Oscar 2026, donde una de las películas más taquilleras del año pasado se subió al podio de los ganadores, la de F1.

El film dirigido por Joseph Kosinski fue un éxito no solo entre los aficionados a la Fórmula 1, sino para el público en general y los amantes del cine, quienes abarrotaron las salas para disfrutar de la máxima velocidad.

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Fueron cuatro nominaciones con las que F1 compitió durante esta entrega de los Premios Oscar 2026: Mejor Película, Mejor Sonido, Mejor Montaje y Mejores Efectos Visuales.

La espera terminó durante este domingo, cuando se abrió uno de los sobres y se pudo escuchar el nombre de F1 sobre las otras películas nominadas: Sirât: Trance en el desierto, Pecadores, Una batalla tras otra y Frankenstein.

La película, ganadora a Mejor Sonido fue la del director Joseph Kosinski, quien puso en alto al deporte de la velocidad con F1 durante la entrega de los Premios Oscar 2026.