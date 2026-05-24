Fórmula 1 Kimi Antonelli gana en Canadá y mantiene su dominio en la Fórmula 1 El piloto de Mercedes se confirma como líder de la tabla de pilotos, el podio lo completaron Lewis Hamilton y Max Verstappen.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Kimi Antonelli gana en Canadá y logra su cuarta victoria consecutiva en 2026

A sus 19 años de edad, Andrea Kimi Antonelli está desatado al obtener este domingo la victoria en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, lo que representa su cuarta bandera a cuadros de forma consecutiva.

No solo eso, sino que el italiano se convirtió apenas en el piloto número 15 en la historia que logra cuatro o más victorias al hilo en la Fórmula 1.

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Kimi Antonelli hace historia en el Gran Premio de Canadá

Luego del triunfo que obtuvo George Russell en la carrera inaugural en Australia, el resto ha sido un dominio amplio de Kimi, con victorias en China, Japón, Miami y ahora Canadá. El podio lo completaron Lewis Hamilton y Max Verstappen.

De paso, Antonelli es el primer italiano en ganar al menos cuatro carreras al hilo desde que Alberto Ascari se impuso en siete, entre el Gran Premio de Bélgica de 1952 y el Gran Premio de Argentina de 1953.

De paso, Mercedes sigue al frente en la tabla de escuderías con victorias en cinco fechas de este 2026, por lo que va tomando una ventaja considerable, aunque todavía resta mucho en el año.

Pilotos que han ganado cuatro o más carreras al hilo en Fórmula 1

Max Verstappen

Sebastian Vettel

Alberto Ascari

Michael Schumacher

Nico Rosberg

Jack Brabham

Jim Clark

Nigel Mansell

Lewis Hamilton

Jochen Rindt

Ayrton Senna

Alain Prost

Damon Hill

Fernando Alonso

Kimi Antonelli

¿Qué pasó con Sergio Pérez en el GP de Canadá?

Por su parte, el mexicano Sergio Pérez sufrió su primer abandono con Cadillac. El tapatío dejó la competencia en el giro 43 por una falla mecánica, cuando estaba luchando por la posición 14.

Checo sufrió un desperfecto en la suspensión delantera derecha de su monoplaza, lo que obligó a que se fuera a pits.

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Este es el primer abandono de Checo desde Abu Dhabi 2024, cuando todavía era miembro de Red Bull.