Fórmula 1 Andrea Kimi Antonelli gana en Miami y se afianza como líder de la Fórmula 1 El piloto italiano sumó su tercera victoria al hilo y se consolida como líder de la tabla de pilotos; Checo se ubicó en el sitio 16.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Kimi Antonelli gana en Miami y lidera la temporada 2026 de F1

La actuación de Andrea Kimi Antonelli sigue siendo imparable, luego de ganar el Gran Premio de Miami de Formula 1. Tras un parón de poco más de un mes, esto no afectó el desempeño del piloto italiano, quien se confirma como líder de la tabla de pilotos en la temporada 2026.

Es la tercera carrera ganada al hilo para el piloto de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, que, a sus 19 años, ahora suma 100 puntos para mantenerse en la primera posición. Terminó las 57 vueltas por delante de Lando Norris y Oscar Piastri, quienes completaron el podio.

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Kimi Antonelli y Mercedes no bajan el ritmo

Mercedes también se mantiene en la cima. Sus dos pilotos han sido los únicos en obtener la bandera a cuadros en lo que va de la temporada. En la fecha inaugural en Australia ganó George Russell, mientras que Antonelli se ha impuesto en China, Japón y ahora Miami.

Antes de la décima vuelta, la competencia ya presentaba cuatro bajas. Isack Hadjar, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg y Liam Lawson sufrieron percances y terminaron temprano su participación.

No obstante, el resto de la carrera se desarrolló sin contratiempos. Incluso, se libró de la lluvia que se pronosticaba durante la competencia, pero que finalmente no apareció.

¿Cómo le fue a Sergio Pérez en el Gran Premio de Miami?

Sergio Pérez volvió a ir cuesta arriba. Las ausencias de algunos pilotos y la aparición de banderas amarillas ayudaron a que, por momentos, circulara en el sitio 15; sin embargo, el monoplaza no respondió a las exigencias del tapatío, quien solo pudo rescatar el puesto 16.