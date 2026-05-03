Fórmula 1 Lionel Messi roba miradas en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 El astro argentino fue uno de los invitados junto a su esposa, Antonela Roccuzzo y sus hijos.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Lionel Messi presente en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1

La presencia de Lionel Messi no pasó desapercibida en el Gran Premio de Miami, uno de los eventos más espectaculares del calendario de la Formula 1, que año con año reúne a grandes figuras del deporte y el entretenimiento.

La máxima categoría del automovilismo se ha convertido en un escaparate global que trasciende lo deportivo, atrayendo a celebridades de todo el mundo.

PUBLICIDAD

Leo Messi disfrutó del domingo con la Fórmula 1

En esta ocasión, la estrella del Inter Miami CF no podía faltar, aprovechando su estancia en Estados Unidos para vivir de cerca la adrenalina del deporte motor.

El campeón del mundo en la Copa Mundial de la FIFA 2022 asistió acompañado de su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos, disfrutando de una jornada que combinó velocidad, glamour y espectáculo.

Messi marcó uno de los tres goles del encuentro del sábado en la jornada de la MLS; sin embargo, su equipo perdió 3-4 ante Orlando City SC. Esto no fue impedimento para que el astro argentino fuera uno de los invitados especiales este domingo.

Así, el Gran Premio de Miami volvió a demostrar que no solo es una cita clave del automovilismo, sino también un punto de encuentro para las grandes estrellas del deporte mundial.