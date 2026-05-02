Fórmula 1 Alex Zanardi muere: leyenda del deporte, piloto de Fórmula 1 y medallista paralímpico El deportista italiano, ejemplo de vida y de perseverancia, fallece a los 59 años.

Video Alex Zanardi, leyenda del deporte mundial, muere a los 59 años

Alex Zanardi, legendario deportista italiano y ejemplo de vida, falleció a los 59 años, según dio a conocer su familia, que también informó que su muerte fue de forma súbita y en compañía de los suyos.

Zanardi deja un legado importante en el deporte mundial. Fue piloto de Fórmula 1, aunque no obtuvo resultados preponderantes en la categoría reina del automovilismo.

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Se unió posteriormente a la Serie Cart y, tras un lapso fuera de la referida competición, en 2001 llegó el hecho que le cambiaría su vida.

Fue en el circuito de Lausitzring, Alemania, donde un choque aparatoso hizo que Zanardi tuviera que ser amputado de sus dos piernas.

Lejos de rendirse, Zanardi continuó en el automovilismo, incluso llegó a subirse otra vez a un Fórmula 1 con adaptaciones especiales, además de continuar en competiciones diversas.

Incursionó en el ciclismo de mano y consiguió cuatro medallas de oro y dos de plata dentro de esta disciplina en los Juegos Paralímpicos en Londres 2012 y Rio 2016.