Fórmula 1 Fórmula 1 adelanta el GP de Miami por riesgo de tormenta Las autoridades y los organizadores tomaron esta decisión para garantizar que la carrera no sufra interrupciones.

Video Adelantan el Gran Premio de Miami debido a posibles tormentas

La Fórmula 1 tomó una decisión de último momento para el Gran Premio de Miami 2026: adelantar el horario de la carrera ante el alto riesgo de tormentas eléctricas previstas para el domingo.

Inicialmente programada para disputarse por la tarde, la carrera se correrá finalmente a las 13:00 horas locales (11:00 am del Centro de México), es decir, tres horas antes de lo previsto, con el objetivo de evitar las fuertes lluvias que se esperan más adelante en el día.

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La determinación se tomó tras una reunión entre la FIA, los organizadores del evento y la propia Fórmula 1, quienes analizaron los pronósticos meteorológicos que advertían de tormentas intensas, descargas eléctricas y vientos fuertes en la zona de Miami.

El principal objetivo del cambio es garantizar la seguridad de pilotos, equipos y aficionados, además de asegurar que la carrera pueda completarse sin interrupciones.

Incluso, bajo las regulaciones en Estados Unidos, la presencia de rayos obligaría a suspender el evento y evacuar el recinto, lo que ponía en riesgo el desarrollo normal del Gran Premio.

Como consecuencia del ajuste en el horario, algunas actividades del fin de semana fueron modificadas o incluso canceladas, con tal de priorizar la disputa de la carrera en condiciones óptimas.