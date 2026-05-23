Fórmula 1 George Russell logra la pole position en Canadá; Sergio Pérez saldrá en el puesto 20 Mercedes sigue con su paso arrollador en la campaña 2026 al adjudicarse su quinta pole en el mismo número de fechas.

Por: José Moreno Síguenos en Google

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George Russell se quedó con la pole position del Gran Premio de Canadá, la segunda en su marca personal en lo que va de 2026 y la quinta al hilo para Mercedes Formula One Team.

El piloto británico pisó el acelerador en la última vuelta para quitarle la posición de privilegio nada menos que a su coequipero Kimi Antonelli, quien ya se perfilaba para obtener una cuarta pole consecutiva.

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¿Cómo quedó la clasificación del GP de Canadá?

George Russell registró un mejor tiempo de 1:12.578. Kimi Antonelli quedó atrás por 68 milésimas, mientras que Lando Norris se ubicó en la tercera posición.

El desempeño de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team viene a confirmar el buen paso que llevan en este inicio de temporada. Luego de cinco carreras, Russell y Antonelli se han dividido las poles en dos y tres, respectivamente. También es la tercera vez que ocupan la primera línea de salida; antes lo hicieron en Australia y China.

Para George Russell, el Circuit Gilles Villeneuve siempre es especial, pues suma tres años consecutivos obteniendo la pole position. De las dos anteriores, solo en 2025 pudo validar su puesto al quedarse con la victoria.

¿Qué pasó con Checo Pérez en la clasificación?

Sergio Pérez sigue sin encontrar resultados positivos, ya que quedó eliminado en la Q1, por lo que arrancará desde la posición 20, solo por delante de Lance Stroll y Valtteri Bottas.

El piloto mexicano no ha podido mejorar el puesto 18 en el que arrancó durante el debut de temporada en Australia e intentará obtener este domingo su mejor resultado del año, que hasta ahora es el lugar 15 conseguido en China.