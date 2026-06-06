México vuelve a conquistar el legendario circuito de Mónaco
El fin de semana del Gran Premio de Mónaco vuelve a tener colores mexicanos, como ocurriera con Checo Pérez.
Noel León, piloto mexicano de Fórmula 2, conquistó la carrera sprint en Mónaco dentro del circuito de plata y, de esta forma, el Principado vuelve a convertirse en un escenario de hazañas mexicanas.
León se adjudicó su segunda sprint de la temporada, después de hacerlo en Canadá, en un fin de semana de ensueño para el piloto regiomontano en la Fórmula 2.
Checo Pérez, su compatriota y ganador de la carrera en Fórmula 1 en 2022, no tuvo la misma suerte en la sesión de calificación del Gran Premio de Mónaco, ya que largará en la posición 18.
El tapatío sufrió con una bandera roja en la primera sesión de calificación, después de un incidente de Bortoleto, por lo que se quedó cerca de conseguir la primera Q2 para Cadillac en su historia.
Kimi Antonelli tendrá la pole position para esta ocasión después de arrebatar la posición de privilegio de forma dramática a Charles Leclerc y Max Verstappen.