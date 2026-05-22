Fórmula 1 Marmota atropellada en Canadá, monoplaza accidentado de Albon; Checo Pérez evoluciona Incidente en la sesión de calificación de cara a la Sprint rumbo al Gran Premio de Canadá de Fórmula 1.

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La sesión de calificación para la Sprint rumbo al Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 resultó con un fuerte incidente que retiró a Alex Albon de la competición, si bien el mexicano Checo Pérez mostró un avance importante.

El tailandés de Williams arrolló a una de las marmotas que son comunes en el parque que es sede del circuito Gilles Villeneuve de de Montreal, lo que obligó a suspender la sesión.

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Albon de hecho no pudo continuar tras los daños a su monoplaza y la bandera roja apareció en la competencia en la primera sesión.

De esta forma, el tailandés se despidió de sus chances de avanzar en la Qualy y, de hecho, el neozelandés Liam Lawson tampoco pudo contabilizar tiempo y serán los últimos lugares para la Sprint de este sábado.

El mexicano Checo Pérez aprovechó esto, además de mostrar una evolución considerable en su Cadillac que lo tuvo muy cerca de poder avanzar a la segunda sesión de calificación. Saldrá en la posición 17.