Fórmula 1 Valtteri Bottas sufrió robo de su camioneta durante el Gran Premio de Miami El piloto de Cadillac reforzó su seguridad durante los días restantes a la competencia en Miami.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Lionel Messi presente en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1

El piloto finlandés Valtteri Bottas reveló que durante el Gran Premio de Miami 2026 sufrió el robo de su camioneta Cadillac Escalade afuera del Airbnb donde se hospedaba, en Fort Lauderdale.

Bottas, piloto de la escudería Cadillac, explicó que el vehículo desapareció mientras descansaba previo a las actividades de Fórmula 1 que se desarrollaron hace dos fines de semana. Lo más preocupante era que dentro de la camioneta se encontraban sus acreditaciones oficiales para ingresar al paddock y al estacionamiento VIP del circuito.

PUBLICIDAD

¿Qué pasó con la camioneta robada de Valtteri Bottas?

La situación provocó que el propio FBI se involucrara en la investigación debido al riesgo de que los responsables utilizaran los accesos para entrar a zonas restringidas relacionadas con el evento.

Un día después, la camioneta apareció abandonada en una zona considerada peligrosa por las autoridades locales. El propio Bottas cree que pudo haber sido utilizada como vehículo de escape por los delincuentes.

Tras el incidente, el entorno del piloto reforzó la seguridad en la casa donde se hospedaban, incluso con personal armado durante las noches restantes del fin de semana en Miami.

El caso rápidamente se volvió viral entre aficionados de la Fórmula 1 debido a lo inusual del robo y a la intervención del FBI durante el Gran Premio de Miami 2026.