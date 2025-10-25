    Fórmula 1

    Aficionados desatan pelea en las gradas de Gran Premio de México

    Los hechos ocurrieron en el Autódromo Hermanos Rodríguez mientras los carros pasaban.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¡Terribles imágenes! Trifulca en las gradas del GP de México

    El Gran Premio de México se correrá el próximo domingo en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez y ya se tiene decidido qué piloto saldrá primero en la parrilla de salida.

    Este día fueron las prácticas y la calificación para el gran domingo, pero en redes sociales circula un video en donde muestra como un par de aficionados se agarran a golpes en las gradas del inmueble mientras los carros pasan en la pista.

    PUBLICIDAD

    Afortunadamente estos hechos no pasaron mientras George Russell estuvo de incógnito colado en la grada del autódromo disfrutando de las carreras.

    Por otro lado, siempre hay alegría durante el Gran Premio de México y los pilotos siempre son parte fundamental de que la fiesta esté siempre en el máximo nivel, así lo mostró el español Fernando Alonso, quien se puso una máscara muy novedosa y se paseó por todo su paddock.

    Cabe resaltar que esta carrera del Gran Premio de México es de suma importancia, ya que el neerlandés Max Verstappen, piloto de Red Bull Racing está muy cerca de los punteros, Oscar Piastri y Lando Norris, primer y segundo puesto, respectivamente.

    Video Fernando Alonso arma la fiesta mexicana en la escudería Aston Martín

    Más sobre Fórmula 1

    1 min
    Fernando Alonso estrena casco para el Gran Premio de México

    Fernando Alonso estrena casco para el Gran Premio de México

    1 min
    Gran Premio de México: Norris se queda la pole y vive momento incómodo en el AHR

    Gran Premio de México: Norris se queda la pole y vive momento incómodo en el AHR

    1 min
    Gran Premio de México 2025 : Pilotos sufren y enfurecen en el Hermanos Rodríguez

    Gran Premio de México 2025 : Pilotos sufren y enfurecen en el Hermanos Rodríguez

    2 min
    Pato O'Ward tuvo que competir enfermo en el Gran Premio de México

    Pato O'Ward tuvo que competir enfermo en el Gran Premio de México

    1 min
    Jugadores de América se reúnen con Max Verstappen horas después de empatar en Mazatlán

    Jugadores de América se reúnen con Max Verstappen horas después de empatar en Mazatlán

    Relacionados:
    Fórmula 1Fórmula Uno