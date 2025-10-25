Video ¡Terribles imágenes! Trifulca en las gradas del GP de México

El Gran Premio de México se correrá el próximo domingo en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez y ya se tiene decidido qué piloto saldrá primero en la parrilla de salida.

Este día fueron las prácticas y la calificación para el gran domingo, pero en redes sociales circula un video en donde muestra como un par de aficionados se agarran a golpes en las gradas del inmueble mientras los carros pasan en la pista.

Afortunadamente estos hechos no pasaron mientras George Russell estuvo de incógnito colado en la grada del autódromo disfrutando de las carreras.

Por otro lado, siempre hay alegría durante el Gran Premio de México y los pilotos siempre son parte fundamental de que la fiesta esté siempre en el máximo nivel, así lo mostró el español Fernando Alonso, quien se puso una máscara muy novedosa y se paseó por todo su paddock.

Cabe resaltar que esta carrera del Gran Premio de México es de suma importancia, ya que el neerlandés Max Verstappen, piloto de Red Bull Racing está muy cerca de los punteros, Oscar Piastri y Lando Norris, primer y segundo puesto, respectivamente.