Video Piloto de F1 'deja su coche' y se va mejor a tribuna a ver el GP de México

El Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1 dio inicio con sus primeras prácticas en el Autódromo Hermanos Rodríguez y, en la primera de ellas, se registró un hecho insólito.

George Russell, piloto de Mercedes, no participó en la primera sesión de entrenamientos libres y, por el contrario, sue fue a las tribunas del que fuera llamado Foro Sol para observar la tanda.

Fred Vesti, novato, fue el encargado de conducir el monoplaza de George Russell para esta sesión que, de hecho, contó con nueve novatos que solo participaron en la primera tanda de prácticas, entre ellos, el mexicano Patricio O'Ward.

Ante esto, Russell se fue a la tribuna y confesó que tenía varios años de que no presenciaba un evento de Fórmula 1 desde las tribunas.

Una vez a nivel suelo, se quitó la máscara poco antes de volver al paddock a prepararse para las prácticas libres 2, en donde sí participó.